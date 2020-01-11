Küçük mucitler 'hayat kurtaran ev' projesi geliştirdi - Son Dakika

GAZ zehirlenmelerine karşı iki ilkokul öğrencisi hayat kurtaran ev projesi geliştirdi. Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler Erdem Kürşat Bakır ve Yusuf İsmet Büyükkılıç, sensörler yoluyla karbonmonoksit ve doğal gaz kaçaklarını ölçen ve duyuran projeye imza attı.

Doğalgaz ve soba gazı zehirlenmelerini önüne geçmek adına, ortaokul öğrencileri proje geliştirdi. Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Erdem Kürşat Bakır ve Yusuf İsmet Büyükkılıç'ın projesinin adı ise "Hayat Kurtaran Ev". Genç mucitler, gaz ve soba zehirlenmelerinde projeleri ile ölümlerin önüne geçmeyi amaçladıklarını söylediler.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çorum'da kız öğrenci yurdunda yaşanan zehirlenme olayından sonra böyle bir projeyi geliştirmeye karar verdiklerini ifade eden öğrenciler, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte zehirlenme olaylarının yaşanmayacağını belirttiler. 'Mq4 ve Mq9 ile Hayat Kurtaran Ev Projesi' adını verdikleri proje ile ilgili öğrenciler; "Sensörler yardımıyla odalarda bulunun zararlı gazların derecesi ölçülüyor. Gaz oranı tehlikeli sınıra geldiği zaman sesli ve görüntülü olarak uyarı yapan proje, fan yardımıyla evi havalandırarak zararlı gazların tahliyesini sağlıyor" bilgisini verdi. Öğrenciler, projeyle katıldıkları yarışmalardan ödül alarak ayrıldı.

"ZEHİRLENMELERİ NASIL ENGELLEYEBİLİRİZ?"

Erdem Kürşat Bakır, Çorum'da ki kız öğrenci yurdunda yaşanan zehirlenme olayının projeyi geliştirmelerinde etkili olduğunu söyledi. Yaşanan olaydan sonra zehirlenmeleri nasıl engelleyebileceklerini düşündüğünü belirten Bakır, "Birkaç hafta önce Çorum'da ölüm yaşandı. Kız yurdunda 103 öğrenci metan gazından dolayı zehirlendi. ve bu öğrencilerden beşi yoğun bakıma kaldırıldı. Aynı şekilde de öğretmenlerden yoğun bakıma kaldırılanlar oldu. Biz bunu engellemeliyiz dedik. Bizde 'bunu nasıl engelleyebiliriz' diyerek bu şekilde projeyi geliştirdik" şeklinde konuştu.

"DÖRT SENSÖRDEN OLUŞUYOR"

Projenin dört sensörden oluştuğunu ve sistemin işleyişi ile ilgili Bakır, "İlk önce bu şekilde maketimizi hazırladık. Maketi hazırladıktan sonra içini boyadık ve içine küçük eşyalar yerleştirdik. Ardından devresini yaptık, sensörleri, arduino ve fanı ekledik. Son olarak kodunu yükledik ve çalışır hale geldi. Bu projede dört adet sensör var. Üç sensör karbon monoksit sensörü. Bunlar, çocuk odası, yatak odası ve salonda bulunmakta. Dördüncü sensörse metan gazı sensörü. Bu sensörde mutfakta bulunuyor. Çünkü doğal gazın yüzde yetmişten fazlası metan gazıdır. Bu şekilde herhangi bir odada bir anormallik olduğu zaman yeşil LCD panelde gaz kaçağı olan oda yazıyor. Ardından sesli uyarı devreye giriyor. Hangi odada kaçak varsa odadaki ledimiz çalışıyor ve son olarak evi havalandırıyor" dedi.

"PROJEMİZ YURTTA BULUNSAYDI, ZEHİRLENME YAŞANMAYACAKTI"

Projeyi tasarlayan öğrencilerden Yusuf İsmet Büyükkılıç ise projenin Çorum'daki kız öğrenci yurdunda olması durumunda böyle bir olayın yaşanmayacağını belirtti. Büyükkılıç, "Ama bizim projemiz kız öğrenci yurdunda bulunsaydı, belki bu talihsiz olay yaşanmayacaktı" diye konuştu.

"YENİ PROJELERLE YENİDEN KATILACAĞIZ"

Projenin sahibi Büyükkılıç ve Bakır, Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği İnovasyon Yarışması'nda da ödül aldıklarını belirtti. Çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Büyükkılıç, "Bu projeyle üç tane yarışmaya katıldık. İlki TÜBİTAK'tı. Bu yarışmada Marmara Bölgesi üçüncülüğünü elde ettik. Bu yarışmanın ardından daha çok çalışmalıyız diye hırslandık. Ardından Steam Cup yarışmasına girdik. Orada birinci olamadık, ama özel mühendislik ödülü kazandık. Son olarak Başakşehir İnovasyon Yarışması'nda üçüncülük ödülü kazandık. Projelerimize devam ediyoruz. Şu anda aklımızda olan bir projemiz var, yeni bir projeyle yeniden katılacağız" şeklinde konuştu.

"DİNİ EĞİTİMİN YANINDA BİLİM VE TEKNOLOJİDE DE İYİYİZ"

Öğrencilere proje boyunca destek olan öğretmen Sevda Koçoğlu, böyle projeler hazırlayarak imam hatip okulu olarak bilim ve teknolojide de iyi olduklarını göstermek istediklerini söyledi. Koçoğlu "Çalışmalarımız devam ediyor, aynı şekilde yeni yarışmalara da katılacağız" dedi.