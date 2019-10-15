Küçük mucitler projelerini köyde sergiledi

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sağlıksuyu Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen bilim şenliğine katılan öğrenciler, projelerini sergiledi.



Sağlıksuyu Köyü Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK tarafından kabul edilip destek gören 13 projeyi, okulun sınıflarında kurulan stantlarda tanıttı.



Fen, Matematik, Türkçe ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor kategorilerinde öğrenciler tarafından iki haftada hazırlanan projelere, hem köylüler hem de davetliler büyük ilgi gösterdi.



Küçük mucitlerin projeleri arasında yer alan, mikroskopla bitki ve hayvan hücrelerini karşılaştırarak özelliklerini somutlaştıran "Küçük Canlılar" projesi, mıknatıs, ahşap malzeme ve silikon kullanılarak yapılan "Karekök Makinesi' projesi ve beden kitle endeksinin hesaplayan "Sağlıklı Beslenme ve Spor" projesi ile sensör ve güneş paneli kullanılarak yapılan 'Temiz Enerji ile Aydınlanıyoruz' projesi büyük ilgi gördü.



Bilim Şenliği Koordinatörü Okul Müdürü Ebubekir Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kabul edilen 13 projenin, 8 öğretmen ile yaklaşık 26 öğrencinin çalışması olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hayal güçleri ve yeteneklerinin ortaya çıkmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Alantar, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikle çocuklarımız iki hafta boyunca sürekli proje geliştirmeye başladılar. Sonuçta hayal güçlerini sonuna kadar zorlayarak birbirinden güzel projeleri hayata geçirdiler. Biz bu şenliklerin artarak devam etmesini istiyoruz. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Ülkemizin, bilimin ışığında yetişen hayal eden, yetenekli genç beyinlere ihtiyacı var. Öğrencilerimiz, bu çalışmalarıyla bir anlamda Türkiye'nin en doğusundaki köylerde bile eğitim çıtasının ne kadar çok yükseldiğini herkese göstermiş oldu."

Şenliği, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, İlçe Sağlık Müdürü Turan Saydam ve İlçe Milli Eğitim şube müdürleri de ziyaret etti.