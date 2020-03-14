Küçük Muhammed'in ölümünde hala ve 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük Muhammed'in ölümünde hala ve 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Küçük Muhammed'in ölümünde hala ve 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, metruk bir evde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan halası H.T. ile akrabası S.O. tutuklandı.

Küçük Muhammed'in ölümünde hala ve 1 kişi tutuklandı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, metruk bir evde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Muhammed Veli Dümez'in (8) ölümüyle ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan halası H.T. ile akrabası S.O. tutuklandı.

Olay, 22 Ocak Çarşamba günü Çınar ilçesindeki Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Dümez ailesi, çocukları Muhammed Veli'nin kaybolduğunu fark edince arama çalışmalarına başladı. Mahalle halkının da katılımıyla yapılan aramada Muhammed Veli, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammed Veli, tedaviye alındı. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen özel ekibin sürdürdüğü soruşturma devam ederken, Muhammed'in ölümüyle ilgili dayısı V.T., halası H.T., halasının oğulları E.T. ve Ö.F.T, akrabası B.T. ve S.O. yeniden gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan H.T., E.T. ve Ö.F.T. B.T. ve S.O. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hala H.T. ile akrabası S.O. tutuklanırken, E.T. ve Ö.F.T. B.T. serbest bırakıldı. Gözaltındaki V.T.'nin ise jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Muhammed'in halası, daha önce gözaltına alınmış ancak 29 Ocak'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Çarşamba, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:33 Kaynak: DHA
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