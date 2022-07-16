Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde dün gece yaşandı. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin, iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kaldı. İki grup birbirinin üzerine kurşun yağdırırken kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar küçük Muhammed'in karnına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Küçük Muhammed'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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