Küçük Muhammed'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük Muhammed'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

16.07.2022 22:10

Gaziantep'te 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in ölümüyle sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in ölümüyle sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde dün gece yaşandı. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin, iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kaldı. İki grup birbirinin üzerine kurşun yağdırırken kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar küçük Muhammed'in karnına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, küçük çocuğun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

YORUMLAR
500
MUHAMMED'İN ÖLDÜĞÜ KAVGAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ MUHAMMED'İN ÖLDÜĞÜ KAVGAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KAYMAKAM, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN ÇARPTIĞI MUHAMMED'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU KAYMAKAM, ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN ÇARPTIĞI MUHAMMED'İN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük Muhammed'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Macron görüştü! İstanbul'da Koordinasyon Merkezi kurulması ele alındı
22:07 "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
21:42 Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı
21:21 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak
20:59 Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
20:32 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın herkesin içinde nafaka yüzünden tartıştığı iddia edildi
19:49 Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi
19:47 Dışişleri, İngiltere'nin Türkiye'yi Ruanda planına dahil etmek istemesine tepki gösterdi: Türkiye, herhangi bir ülkenin sığınmacı kampı olmayacak
18:15 Trafikte güreşçi olduğunu bilmediği kişiye yumruk atan adam, hastaneye kaldırıldı
17:56 Benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 22:58:12. #1.11#
SON DAKİKA: Küçük Muhammed'in ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement