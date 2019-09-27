Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde parkta oynarken düşen Muhammed Kutay Kastamonulugil, Samsun'da kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde parkta oynarken düşen 7 yaşındaki Muhammed Kutay Kastamonulugil, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Muhammed Kutay Kastamonulugil, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kutay, buradan da Samsun Devlet Hastanesine gönderildi. Samsun'da kolunda çıkıklar olduğu belirlenen Muhammed Kutay Kastamonulugil, ameliyata alındı. Ameliyat sırasında fenalaşan Kutay, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kutay, burada hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.



Tosya ilçesine getirilen Muhammed Kutay, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Asri Mezarlıkta Aile Kabristanlığına defnedildi. - KASTAMONU