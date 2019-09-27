Son Dakika Haberleri: Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde parkta oynarken düşen Muhammed Kutay Kastamonulugil, Samsun'da kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde parkta oynarken düşen Muhammed Kutay Kastamonulugil, Samsun'da kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde parkta oynarken düşen 7 yaşındaki Muhammed Kutay Kastamonulugil, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Muhammed Kutay Kastamonulugil, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kutay, buradan da Samsun Devlet Hastanesine gönderildi. Samsun'da kolunda çıkıklar olduğu belirlenen Muhammed Kutay Kastamonulugil, ameliyata alındı. Ameliyat sırasında fenalaşan Kutay, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kutay, burada hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.


Tosya ilçesine getirilen Muhammed Kutay, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Asri Mezarlıkta Aile Kabristanlığına defnedildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Samsun, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


53 günlük Ali Baran bebeğin şüpheli ölümü! Vücudunda morluklar var
Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu "Çocuğum hasta kusura bakmayın" deyip bankayı soydu Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 20:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]