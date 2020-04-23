Küçük Muhammet 23 Nisan'ı askeri üniformasıyla kutladı - Son Dakika

Küçük Muhammet 23 Nisan'ı askeri üniformasıyla kutladı

Küçük Muhammet 23 Nisan'ı askeri üniformasıyla kutladı Jandarmadan küçük Muhammet'e 23 Nisan sürprizi Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Muhammet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mavi beresi ve askeri üniformasıyla jandarma personeliyle kutladı.

Küçük Muhammet 23 Nisan'ı askeri üniformasıyla kutladı Jandarmadan küçük Muhammet'e 23 Nisan sürprizi KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki Muhammet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mavi beresi ve askeri üniformasıyla jandarma personeliyle kutladı. Afşin İlçesine bağlı Çoğulhan Mahallesinde yaşayan Erhan ile Seher Kılıç çiftinin 6 yaşındaki Muhammet Emir Kılıç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı çok sevdiği jandarma personeliyle kutlamak istedi. Ailenin talebi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri küçük Muhammet'i evinde ziyaret etti. Eve yaklaşan jandarma aracını gören küçük Muhammet ise, kafasında mavi beresi ve üzerinde üniformasıyla jandarma personelini askeri selamla karşıladı. Selamlanın arsından jandarma ekipleri de, küçük Muhammet'e Türk Bayrağı hediye etti. Eline aldığı Türk Bayrağı'nı öperek anlına götüren küçük Muhammet, jandarma personeliyle birlikte evini bayrak ve balonlarla süsledi. Jandarma ekiplerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığı Muhammet Emir Kılıç, "Yaşasın 23 Nisan" dedi. Sosyal mesafenin korunduğu ziyarette jandarma ekiplerine teşekkür eden Erhan ile Seher Kılıç ailesi, çocuklarının hayalini gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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