Küçük Muhammet, Suriye'deki annesine kavuşmayı bekliyor - Son Dakika

Tedavi için 1.5 yıl önce babası ile geldiği Türkiye'de 21 ameliyat geçiren doğuştan engelli Muhammed El Mısto, Suriye'de kalan annesine kavuşmayı bekliyor.

Hasan El Mısto (34), 1,5 yıl önce doğuştan engelli oğlu Muhammed El Mısto'yu (3) tedavi ettirmek için Türkiye'ye geldi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikamet eden Hasan El Mısto, oğlu Muhammed'in 1,5 yılda 21 ameliyat geçirdiğini belirterek hem çalışmak hem engelli oğluna bakmaya çalıştığını ve çok zorlandığını dile getirdi.

Hasan El Mısto, "Oğlumun doğuştan beri belden aşağı tutmuyor. Benim yetkililerden tek istediğim oğlumun annesini Türkiye'ye getirmek. Eşimin Suriye'de kimsesi kalmadı. Kimse ona bakmıyor ve bana ve oğluma çok ihtiyacı var" diye konuştu. - HATAY