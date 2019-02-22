Son Dakika Haberleri: Küçük Müne Annesine Kavuşacağı Günü Bekliyor

Küçük Müne Annesine Kavuşacağı Günü Bekliyor

1 saat önce

Adana'da babasıyla yaşayan 3 yaşındaki Suriyeli Müne, ülkelerinde kalan annesine kavuşacağı günü bekliyor.

Küçük Müne Annesine Kavuşacağı Günü Bekliyor, System.String[]
Adana'da babasıyla yaşayan 3 yaşındaki Suriyeli Müne, ülkelerinde kalan annesine kavuşacağı günü bekliyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelip kızı Müne Mustafa ile Adana'da yaşamaya başlayan Mustafa El Muhammed, eşi Semah El Ahmet'in Suriye'den Türkiye'ye getirilmesini istiyor.

Kızının annesinin Suriye'de kendinin ise Türkiye'de olduğunu söyleyen Mustafa El Muhammed, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bize yardımcı olmasını istiyorum. Kızım burada tek başına annesi şu anda Suriye'de ve kızım annesini istiyor. Ben de Türkiye'ye gelmesini istiyorum burada yaşamak istiyoruz. Çocuğum her gün ağlayıp annesini istiyor. Devlet büyüklerimiz ve yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:35 Kaynak: İHA

Türkiye, Suriye, Adana, Güncel
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