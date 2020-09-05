Küçük Müşerref'in ölüm nedeni otopsiyle belli olacak - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Müşerref Nur A.'nın (13) ailesi, polise verdiği ifadede, küçük kızın herhangi bir hastalığının bulunmadığını söylediği öğrenildi. Müşerref Nur'un kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun ardından belli olacak.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Birlik Mahallesi'nde 4234 sokakta bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Müşerref Nur A., henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Bunun üzerine küçük kız, ailesi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde tedaviye alınan Müşerref Nur A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Müşerref Nur A.'nın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Küçük kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Müşerref Nur A.'nın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatan polis, aileyle irtibata geçti. Aile üyelerinin polise verdiği ifadede, küçük kızın herhangi bir hastalığının bulunmadığını söylediği öğrenildi.