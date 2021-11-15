Küçük Müslüme 6 gündür kayıp - Son Dakika

Küçük Müslüme 6 gündür kayıp

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında ailesinin kurduğu çadırın yanında bisikletiyle oynarken kaybolan 2,5 yaşındaki Müslüme henüz bulunamazken, çadırın 70 metre güneyinde bir kaya parçasında kan lekesi tespit edildi

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri taştaki kandan örnek aldı

Aile bireylerinden de kan örnekleri alınırken, bulunan kan lekesinin Müslüme'ye ait olup olmadığının tespit edilmeye çalışılacağı öğrenildi

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 6'ıncı güne girildi.Ekiplerin çalışmasında çadırın 70 metre güneyinde kaya parçasında kan lekesi tespit edilmesi üzerine, aile bireylerinden kan örneği alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede süren arama çalışmalarında 6'ıncı güne girildi. 200 kişiden oluşan ekip, vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınmaya devam edildi. Havadan tarama yapılması sürerken şuana kadar 10 kilometrelik alan karadan defalarca 20 kilometrelik alan ise insanlı keşif uçağı ile arandı. Her türlü ihtimalin değerlendirildiği arama çalışmalarında dün çadırın yaklaşık 70 metre güneyin de orman ve dağlık alana tırmanma noktasındaki kaya parçasında kan lekesi tespit edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri kan lekesinden örnek alıp analize gönderdi. Aile bireyleri de jandarma ekipleri tarafından götürülerek kan örneği aldı. Yapılacak analiz sonrası bulunan kan lekesinin Müslüme'ye ait olup olmadığının belirlenmeye çalışılacağı öğrenildi.

Öte yandan ekiplerin her türlü detayı atlamadan titiz bir şekilde ele alıp değerlendirdiği belirtildi.