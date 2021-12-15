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Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular! - Son Dakika

Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!

15.12.2021 13:20
Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!

Karaman'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan ve toprağa verilen 2 buçuk yaşındaki Müsleme Yağal için beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarının başına konan çocuk bisikleti yürekleri dağladı.

10 Kasım tarihinde konar-göçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörüklerden7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme, aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kaybolmuştu. Ailesi tarafından bulunamayan Müslüme'nin cansız bedeni 19 Kasım'da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında, 500 metre yükseklikteki orman ve kayalık alanda bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Yapılan otopsi sonrası minik Müslüme'nin cenazesi Karaman'da toprağa verildi. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan aile bireylerinden dede Hasan, babaanne Müslüme, baba Mehmet, anne Selvi ve 4 çocuğu ilçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Hükümet konağında bulunan Gülnar Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan 7 aile üyesi serbest bırakıldı, dede Hasan Yağal ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan dede Yağal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEŞİKTEN MEZAR TAŞI

Çeltek Mahallesi Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilen küçük Müslüme'nin mezar taşı, Karaman Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile mezar taşı yapan hayırsever bir mermerci esnafı tarafından yapıldı. Beşik görünümünde yapılan mezar taşı ile mezarın başına konan çocuk bisikleti, görenlerin yüreğini dağladı.

Mezarlığı ziyarete giden vatandaşlar, küçük Müslüme'nin mezarını da ziyaret ederek dua ediyor. Daha öncede küçük kızın mezarına giden bir vatandaş, Müslüme'nin mezarının başına çam fidanı dikmişti.

Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!

Müslüme Yağal, Yörükler, Cinayet, Mezarcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular! - Son Dakika


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