Küçük Mustafa, Başkan Adayı Yıldırım'dan Park Sözünü Böyle Aldı

Küçük Mustafa, Başkan adayı Yıldırım'dan park sözünü böyle aldı "Bize herkes kızıyor oyun oynatmıyor" dedi, renkli diyaloglar çıktı Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, "Her mahallemize mutlaka bir yeşil alan ve parkın yapılması lazım"İSTANBUL - "Bizim mahallede hafta sonları bize...

Küçük Mustafa, Başkan adayı Yıldırım'dan park sözünü böyle aldı

"Bize herkes kızıyor oyun oynatmıyor" dedi, renkli diyaloglar çıktı

Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, "Her mahallemize mutlaka bir yeşil alan ve parkın yapılması lazım"



İSTANBUL - "Bizim mahallede hafta sonları bize kızıyorlar, oynatmıyorlar" diyen küçük Mustafa, başkan adayından park sözü aldı. Mustafa Kızılkaya ile Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım arasındaki renkli diyaloglar, salondakilerden büyük alkış aldı.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, halk meclisi toplantıları kapsamında İstiklal Mahallesi ve Atakent Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Yıldırım, toplantıda mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı ve önerilerini dinledi. Bu toplantı sırasında bir istekte bulunan küçük Mustafa ise, salondakilerden alkışla destek aldı. Mustafa Kızılkaya, "Bizim mahallede herkes hafta sonları oyun oynamamıza izin vermiyor. Araba gelecek diye her gün bize kızıyor. Bahçede oynamamıza kızıyor. O yüzden bize bir tane park yapabilir misiniz" dedi. Bu sözler üzerine Mustafa Kızılkaya'yı yanına çağıran Başkan adayı Yıldırım, "Helal olsun sen işi bitirdin" dedi. Buna rağmen küçük Mustafa derdini anlatmaya devam etti. Yıldırım bunun üzerine "Sana top oynamak için yer yapacağım" sözü verdi.

Başkan adayı Yıldırım, konuşmasında da "Park ve oyun alanları bu da bir eksiklik. Hakikaten bir de Islah planı yapılan yerlerde maalesef park ve oyun alanları yok. Ben küçük kardeşimize, hakikaten duygulandım çok güzel söyledi. Bizi oynatmıyorlar dedi, kızıyorlar bize dedi, ilk önce ona o parkı yapalım. Ona buradan söz verelim. Ama her mahallemize mutlaka bir yeşil alan ve parkın yapılması lazım. Projeler içinde var. Ben büyükşehirin kendi üzerindeki imar olmayan yeşil alanlarını, bir de merkezi hükümetin üzerinde bulunan yeşil alanların hepsini Ümraniye'de çıkartıyorum. Nerelere park yapılır onun planlamasını arkadaşlar çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Spor ve park alanlarının insanlar için önemli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Yani doğru bir yaşantı olabilmesi için sadece barınma için ev ihtiyacı tamam güzel. Ama yeterli mi. İnsanoğlunun bütün donatılarının yapılması lazım. Donatı dediğimiz şeyler ne. Okul, cami, yeşil alan, parklanma.. Bunlar sizin en önemli istekleriniz. Biz bunları en iyi şekilde yapmak durumundayız, görevimiz. Park konusunda da büyükşehir belediyemizin bir çalışması var. 18 bin 900 adet park yeri tespiti var ve bunun 7 bin tanesini projelendirdi. Biz de yardımcı olduk KİPTAŞ olarak, inşallah nereler daha öncelikli, hangi mahalleler, biliyorsunuz 35 mahallemiz var 37 mahalleye çıkıyoruz. Nereler daha öncelikli bunları tespit edeceğiz. Oralardan parklanmayı, otoparkı üzerinde yeşil alan olmak kaydıyla yer altı otoparkları yapacağız. Bu bizim en önemli görevlerimizden biri" şeklinde konuştu.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi

CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu

Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü

Çöken Bina Aynı Aileden 8 Kişiye Mezar Oldu