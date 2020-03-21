'Küçük Mustafa' lakaplı Mustafa dede, 125 yaşında öldü - Son Dakika
Son Dakika Genel 'Küçük Mustafa' lakaplı Mustafa dede, 125 yaşında öldü - Son Dakika

'Küçük Mustafa' lakaplı Mustafa dede, 125 yaşında öldü

6 saat önce

'Küçük Mustafa' lakaplı Mustafa dede, 125 yaşında öldü KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan 1895 doğumlu Küçük Mustafa lakaplı Mustafa Kara, 1952 yılında kendi eliyle yaptığı evinde 125 yaşında hayatını kaybetti.

'Küçük Mustafa' lakaplı Mustafa dede, 125 yaşında öldü


KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Örencik köyünde yaşayan 1895 doğumlu Küçük Mustafa lakaplı Mustafa Kara, 1952 yılında kendi eliyle yaptığı evinde 125 yaşında hayatını kaybetti.

Resmi kayıtlarda 105 yaşında görülen fakat nüfusa 20 yıl geç yazılan, duyma sıkıntısı haricinde herhangi bir sağlık sorunu olmayan Küçük Mustafa lakaplı Mustafa Kara, yaşlılığa bağlı olarak nedenlerden hayatını kaybetti. 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ün Daday'a gelişine şahit olan Mustafa Kara, vasiyeti üzerine çok sevdiği eşi Altun Kara'nın yanına defnedildi.

"Eşi Altun Kara ile 102 yıl evli kaldı"

Daday'a bağlı Örencik köyü Örhene Mahallesi'nde ikamet eden 1895 doğumlu Mustafa Kara, 1952 yılında kendi eliyle yaptığı evinde oğlu Şükrü Kara ile birlikte ikamet ediyordu. İhtiyaçlarını oğlu Şükrü Kara'nın karşıladığı 125 yaşındaki Mustafa dede, 15 yaşındaki iken evlendiği ve 102 yıl evli kaldığı eşi Altun Kara'yı 8 yıl önce kaybetti. Eşini çok seven ve ona şiirlerle türküler seslendiren Mustafa Kara, oğluna vasiyette bulunarak hayatını kaybettiğinde eşinin yanına gömülmesini söyledi. Yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeden Mustafa Kara, Daday'da Örencik köyünde kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine çok sevdiği eşi Altun Kara'nın yanına gözyaşları içerisinde defnedildi.

Hem şarkı söylüyordu hem de şiir okuyordu

Küçük Mustafa lakaplı 125 yaşındaki Mustafa Kara, 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ün Daday'a gelişine şahit oldu. Sıcak demir ustası olan Mustafa Kara, eşi Altun Kara ile birlikte demir döverek geçimini sağladı.

2 kız, 2 erkek 4 çocuk babası Mustafa Kara, gelinlerini ve damatlarını da toprağa verdi.

'Küçük Mustafa' lakaplı Mustafa dede, 125 yaşında öldü

Mustafa Kara, Örencik, Daday, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:43 Kaynak: İHA

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