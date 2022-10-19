Anne ve babanın feryatları yürek dağladı... Foseptiğe düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındak Nazgül toprağa verildi - Son Dakika
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Anne ve babanın feryatları yürek dağladı... Foseptiğe düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındak Nazgül toprağa verildi

19.10.2022 14:32

Anne ve babanın feryatları yürek dağladı.

Anne ve babanın feryatları yürek dağladı... Foseptiğe düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındak Nazgül toprağa verildi

Foseptiğe düşerek hayatını kaybeden Nazgül'ün annesi ve babasının feryatları yürekleri dağladı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde evlerinin yanındaki foseptiğe düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nazgül Akduman gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Minik Nazgül'ün annesi ve babasının feryatları yürekleri dağladı.

Kozan'da dün öğlen saatlerinde evlerinin yanında bulunan foseptiğe düşerek hayatını kaybeden Nazgül Akduman'ın cenazesi, evlerine getirildi. Nazgül'ün feryat eden annesi Sevgi, babası Mehmet Akduman yakınlarının teskiniyle güçlükle ayakta durabildi.

Nazgül'ün cenazesi Güneri Mahallesi Mezarlığında son yolculuğun uğurlandı.

Kaynak: İHA
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Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve babanın feryatları yürek dağladı... Foseptiğe düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındak Nazgül toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anne ve babanın feryatları yürek dağladı... Foseptiğe düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındak Nazgül toprağa verildi - Son Dakika
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