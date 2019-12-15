Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi - Son Dakika

Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi

6 saat önce

Çankaya Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Atık-Geri Dönüşüm Bilim Okulu" projesi üçüncü kez hayat bulurken, proje ile Noterler Birliği İlkokulu öğrencilerine geri dönüşüm konusunun önemi detaylarıyla anlatıldı.

Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi, System.String[]

Çankaya Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Atık-Geri Dönüşüm Bilim Okulu" projesi üçüncü kez hayat bulurken, proje ile Noterler Birliği İlkokulu öğrencilerine geri dönüşüm konusunun önemi detaylarıyla anlatıldı.


Çankaya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Yönetim Birimi ile Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü arasında başlatılan çalışmanın üçüncüsü Çankaya Belediyesi Yüzüncüyıl Çankaya Evi'nde gerçekleştirildi. Biyoloji Eğitimi A.B.D. öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cem Gerçek'in öncülüğünde H.Ü. Atık Yönetimi Topluluğu öğrencileri tarafından verilen eğitimin üçüncüsüne Noterler Birliği İlkokulu öğrencileri katıldı.


Proje ile minik öğrencilere, atık ve geri dönüşümün ne olduğu ve önemi ile ilgili bilgilendirme sunumu yapılırken hazırlanan istasyonlarda da geri dönüştürülebilen atıklarla ilgili öğrenme çalışmaları bilimsel bakış açısıyla uygulamalı olarak anlatıldı.


İki saat süren eğitimlerin ardından öğrencilere "Atık Uzmanı" belgeleri dağıtıldı. - ANKARA

Hacettepe Üniversitesi, Çankaya Belediyesi, Dönüşüm, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada
Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir

Son Dakika Haberleri
18:11 DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
18:11 İstanbul-eminönü'nde umut kuyruğu -2 - Son Dakika
18:07 Antalyalılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardı - Son Dakika
18:07 Eminönün'de metrelerce "umut" kuyruğu - Son Dakika
18:05 CHP'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla yaptığı 6 katlı apartmanın dairelerini sattığı iddiası - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:18:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük öğrenciler atıklarla ilgili bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]