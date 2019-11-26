Son Dakika Haberleri: Küçük öğrenciler spor salonunda eğlenerek ders yaptı
Son Dakika Güncel Küçük öğrenciler spor salonunda eğlenerek ders yaptı - Son Dakika

Küçük öğrenciler spor salonunda eğlenerek ders yaptı

6 saat önce

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'ndeki küçük öğrenciler beden eğitimi derslerini Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonunda yaparak hem eğlendiler hem de ilk defa büyük bir salonda spor yapmanın keyfini yaşadı.

Küçük öğrenciler spor salonunda eğlenerek ders yaptı, System.String[]

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi'ndeki küçük öğrenciler beden eğitimi derslerini Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonunda yaparak hem eğlendiler hem de ilk defa büyük bir salonda spor yapmanın keyfini yaşadı.


Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde bulunan öğrenciler daha öncesinde okul binasında yapmış oldukları beden eğitimi derslerini önceki gün Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonunda yaptı. Ergene Belediyesi Spor Eğitmeni Gülen Kılıç'ın düzenlemiş olduğu parkuru başarıyla tamamlayan minikler daha sonra öğretmenlerinin gözetiminde spor eğitimlerini sürdürdü.


İlk defa büyük bir spor salonunda ders yapmanın heyecanını yaşayan minik öğrenciler için zaman zaman Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda beden eğitimi dersleri yapılacağını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Çocuklarımıza sporu küçük yaşlarda öğretmeliyiz" dedi.


Başkan Yüksel, "Eğitim yelpazesinin tüm alanlarınca paylaşıldığı gibi beden eğitimi dersi de bilginin birikimi ve iç görü ile anlaşılmasını sağlar. Beden eğitimi aracılığıyla birey, sağlık ilkeleri ve hareketin yaşamda ki önemini kavrar. Sağlıklı bireyler yetiştirmek için çocuklarımıza sporu küçük yaşlarında öğretmeliyiz. Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademimizde bulunan küçüklerimizi bu bağlamda yetiştiriyor ve eğitiyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Ergene, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak
Lisede köpek katliamı! Korkunç manzaranın tanığı öğrenciler oldu Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:13:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük öğrenciler spor salonunda eğlenerek ders yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]