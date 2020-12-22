Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi - Son Dakika

Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi

22.12.2020 10:05

Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi Kısıtlama nedeniyle boş kalan sokakları fırsat bilen 3 hız, iki kez geldikleri manavdan pahalı meyveleri seçerek çaldı Denizli'de, kısıtlamayı fırsat bilen 3 şüpheli, bir manavın önünde bulunan brandayı yırtarak, yükte hafifi pahada ağır...

Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi

Kısıtlama nedeniyle boş kalan sokakları fırsat bilen 3 hız, iki kez geldikleri manavdan pahalı meyveleri seçerek çaldı

DENİZLİ - Denizli'de, kısıtlamayı fırsat bilen 3 şüpheli, bir manavın önünde bulunan brandayı yırtarak, yükte hafifi pahada ağır meyveleri çalıp kayıplara karıştı. Küçük hırsızlık olaylarına alışık olan manav, "Fiyatı yüksek ürünler alınınca insan hakkını helal edemiyor" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamalar nedeniyle sokakların boş olmasından faydalanan 3 şüpheli, bir manavın önüne gelerek etrafı kontrol etmeye başladı. Sonrasında şüphelilerden 2'si meyvelerin üstündeki brandayı yırtarak 2 tane karpuz ve kavunu alıp uzaklaştı. tanesi 100 TL olan kavun ve karpuzları çaldıktan bir süre sonra ikinci kez manava gelen şüpheliler, bu kez de kuruyemiş ve ananas alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen manav Erol Türk, brandanın yırtıldığını, tezgahta olması gereken meyvelerin ise yerde olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen Türk, gece saatlerinde hırsızların iki sefer gelerek pahalı ürünleri branda altından alıp sakince gittiklerini gördü. Türk, mevsimi olmaması nedeniyle pahalı olan meyveleri seçerek götüren şüphelilerden şikayetçi oldu.

"Fiyatı yüksek ürünler alınınca insan hakkını helal edemiyor"

Daha öncede bu tarz olayın gerçekleştiği ve vatandaşların tadımlık aldığı için hakkını helal ettiğini söyleyen Erol Türk, "Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasında gece 00.40 civarında tezgahın brandasını kesip içerisinden iki tane karpuz ve kavun almışlar. Fiyatı yüksek olanları alıp gidiyorlar ve sonra ikinci kez tekrar geliyorlar. Ananas, kuruyemiş ve diğer ürünleri alıp gittiler. Önceden de böyle olaylar yaşanmıştı ama ihtiyacı kadar bir iki tane alıyorlar. Biz onları helal ediyoruz zaten. Brandaya zarar verip malları yere dökmüş ve bilerek 3'er tane alıp fiyatı yüksek ürünleri götürmüş. Bunu insan helal edemiyor maalesef. Sabah geldiğimizde brandanın yırtık olduğunu bazı meyvelerin yerden olduğunu gördük. Sonra kameradan izlediğimizde fark ettik. Şuan 2 karpuz kilosu 10 TL'den 10'ar kilo geliyor. Kavun ananas gibi diğer tropikallerden almışlar. Ortalama 500 TL arası zararımız var" diye konuştu.

Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi
Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi
Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi
Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi
Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi
Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi
Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi
Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi
Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi

Türk Lirası, Denizli, Manav, Helal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim'e 8 maç ceza verebilir "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Su seviyesi azalan Yeşilırmak Nehri'nin rengi kirlilikten karardı MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü
Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı Muharrem İnce partiyi kuramadan Kurucular Kurulu'nda derin çatlak! Erkin Şahinöz ekipten ayrıldı         
10:17
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu 40 metre takla atan araç Habur Çayına uçtu; bir aile yok oldu         
09:54
"Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi" hazırlandı! Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor 13 kaburgası olan Norduz koyunu, sadece Van'da yetiştiriliyor         
09:27
Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak Elektrikte serbest tüketici limiti, 2021 için 1200 kilovatsaat olacak         
08:43
Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi         
08:28
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı         
22:31
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 10:50:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çalınan meyveler pahalı olunca hakkını helal etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei