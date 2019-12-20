Küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon lira destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon lira destek - Son Dakika Ekonomi

Küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon lira destek

6 saat önce

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında, 12 bin 269 balıkçıya 13 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını söyledi.

Küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon lira destek, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi kapsamında, 12 bin 269 balıkçıya 13 milyon liralık destek ödemesinin bugün yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, küçük ölçekli balıkçıların avlanma yöntemleri, av miktarları, gelir-gider bilgileri ve sosyo-ekonomik durumları gibi verilerini kayıt altına alarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yaptıklarını belirterek,  "Balıkçılık filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılında beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12 bin 269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Ödemeler, bu akşam saat 18.00 itibarıyla Ziraat Bankası hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Bekir Pakdemirli, Balıkçılık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başladı
Bakan Pakdemirli: Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
22:44 Rusya ve Ukrayna transit doğal gaz sözleşmesi protokolü imzaladı - Son Dakika Ekonomi
22:40 Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak - Son Dakika Ekonomi
22:40 İngiltere Parlamentosundan Brexit yasasına ilk onay - Son Dakika Ekonomi
22:35 Rusya ve Çin’den Suriye vetosu! - Son Dakika Ekonomi
21:22 Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur - Son Dakika Ekonomi
19:42 Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük ölçekli balıkçılara 13 milyon lira destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]