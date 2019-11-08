Son Dakika Haberleri: Küçük ölçekli şirketler "finansal yeniden yapılandırma" yapabilecek
Son Dakika Ekonomi Küçük ölçekli şirketler 'finansal yeniden yapılandırma' yapabilecek

Küçük ölçekli şirketler "finansal yeniden yapılandırma" yapabilecek

7 saat önce

Finansal sektöre borcu 25 milyon lira altında bulunan küçük ölçekli şirketler, yeniden yapılandırma kapsamında işlemlerini yapabilecek.

Küçük ölçekli şirketler

Finansal sektöre borcu 25 milyon lira altında bulunan küçük ölçekli şirketler, yeniden yapılandırma kapsamında işlemlerini yapabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları kapsamında hazırlanan, finansal sektöre olan borcu 25 milyon lira altında küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulamanın, gerekli onaylar alınarak yürürlüğe girdiği bildirildi

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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