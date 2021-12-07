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Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı - Son Dakika

Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı

07.12.2021 13:54

Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı Küçük Ömer'in dedesi ve babaannesi göz yaşı dökerek katilin bulunmasını istedi Gaziantep'te, geçtiğimiz günlerde ailesiyle yolda yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı'nın dedesi ve...

Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı

Küçük Ömer'in dedesi ve babaannesi göz yaşı dökerek katilin bulunmasını istedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, geçtiğimiz günlerde ailesiyle yolda yürürken kafasına isabet eden maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı'nın dedesi ve babaannesi gözyaşı dökerek katil ya da katil zanlılarının bulunmasın istedi. "Torunumu her şeyden korudum ama mermilerden koruyamadım" diyen babaanne Serpil Saçlı yetkililerden yardım isterken, dede Asım Saçlı ise "Yüreğimiz yanıyor ama magandalar hala bulunamadı" dedi.

Olay, 27 Kasım 2021 Cumartesi akşamı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre, ilkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte sokakta yürürken bir anda yere yığılmış, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde başına maganda kurşunu isabet ettiği belirlenmişti. Küçük çocuk, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Olay anları güvenlik kamerasına yansımıştı

8 yaşındaki Ömer Ali Saçlı maganda kurşunu ile yaralanma anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Görüntülerde, yolda ailesi ve yakınları ile yürüyen Ömer Ali'nin bir anda yere düşmesi ve amcasının kucağına alarak hastaneye yetiştirme anları yer almıştı. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin arından defnedilmişti. Olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen torunun ölümüne neden olan maganda yada magandaların hala bulunamadığını söyleyen dede Ömer Asım Saçlı, yetkililere seslenerek katil zanlılarının bulunmasını istedi.

"10 gündür bizim yüreğimiz yanıyor ama magandalar hala bulunamadı"

Yaşanan olayın ardından maganda kurşunuyla torunu Ömer Ali'yi kaybeden dede Asım Saçlı göz yaşı dökerek, "Bundan 10 gün önce torunuma bir maganda kurşunu isabet etti. Yaklaşık 10 gündür bizim yüreğimiz yanıyor ama bize kimse süreç hakkında bilgi vermiyor. Bu ateş bizim evimize düştü ama başka kimsenin ocağına düşebilir. Devletimiz bu işe bir çözüm bulsun. Bize süreç hakkında bilgi verilmesini de istiyoruz. Başkalarının da aynı acıyı yaşamaması ve milletin iyiliği için bu magandaların bulunmasını ve temizlenmesini, caydırıcı bir ceza verilmesini istiyorum. Bu olaydan sonra bizim ciğerimiz yanıyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. çocuğun annesi-babası çok kötü durumda, biz çok kötü durumdayız. Maganda kurşunları engellensin. Bizim yüreğimiz yanıyor, buna çözüm bekliyoruz" dedi.

"Torunumu her şeyden korudum ama mermilerden koruyamadım"

Babaanne Serpil Saçlı ise torununun ölümüne neden olan magandalara seslenerek, "Ömer Ali benim canımdan kıymetliydi, canımdan can aldınız. Torunumu her şeyden korudum ama sizin mermilerinizden koruyamadım. Devlet büyüklerine sesleniyorum bu magandalar bulunsun, acımız dinsin. Lütfen bize yardım etsinler" diye konuştu.

Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı
Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı
Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı
Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı
Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı
Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı
Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı

Gaziantep, Ömer Ali, Maganda, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçük Ömer'i hayattan koparan maganda bulunamadı - Son Dakika


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