Son Dakika Haberleri: Küçük oyuncunun set günlüğü!
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Küçük oyuncunun set günlüğü!

1 saat önce

Kanal D'nin günlük dizisi Yaralı Kuşlar'ın 5 yaşındaki oyuncusu Emre Mete Sönmez, setin neşe kaynağı oldu.

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Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer'i canlandıran Emre Mete Sönmez, ekranda dizinin takipçilerine duygusal anlar yaşatıyor. Dramatik sahneleri başarıyla oynayan küçük oyuncu, kamera arkasında ise tüm setin neşe kaynağı oldu. Yaşam koçu ve pedagogun eşlik ettiği oyuncu, sempatik tavırları, verilen role hemen girmesi, yeteneğiyle tüm setin gözdesi. Sette rol almadığı zamanlarda oyun oynayan Sönmez, bisiklete binmeyi de öğrendi.

Yapımını Stellar Yapım'ın, yapımcılığını İnci Gülen Oarr'ın üstlendiği Yaralı Kuşlar, hafta içi her gün Kanal D'de…

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:58 Kaynak: Bültenler
Kanal D, Güncel
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