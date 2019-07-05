Son Dakika Haberleri: Küçük oyuncunun umre paylaşımına yoğun ilgi
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Küçük oyuncunun umre paylaşımına yoğun ilgi

11 dakika önce

Ekranların sevilen dizisi "Elimi Bırakma"nın küçük oyuncusu Yiğit Kaan Yazıcı'nın sosyal medyadaki umre paylaşımı büyük ilgi gördü.

Ekranların sevilen dizisi "Elimi Bırakma"nın küçük oyuncusu Yiğit Kaan Yazıcı'nın sosyal medyadaki umre paylaşımı büyük ilgi gördü. Son olarak "Elimi Bırakma" dizisinde rol alan küçük oyuncu Yiğit Kaan Yazıcı umreye gitti. Yazıcı'nın sosyal medya hesabından, "Rabbim herkese nasip etsin çok güzel bir duygu" ve "Tüm insanlık için dua ettim, sevgi ve barış diledim" notlarıyla paylaştığı gönderileri çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
(Neşra Durmaz/İHA)
Küçük oyuncunun umre paylaşımına yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
kaan, Güncel
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