Son Dakika Haberleri: - Küçük Oyuncunun Umre Paylaşımına Yoğun İlgi
Son Dakika Genel Haber

- Küçük Oyuncunun Umre Paylaşımına Yoğun İlgi

59 dakika önce

- Küçük oyuncunun Umre paylaşımına yoğun ilgiMEKKE - Ekranların sevilen dizisi "Elimi Bırakma"nın küçük oyuncusu Yiğit Kaan Yazıcı'nın sosyal medyadaki umre paylaşımı büyük ilgi gördü.

- Küçük oyuncunun Umre paylaşımına yoğun ilgi
MEKKE - Ekranların sevilen dizisi "Elimi Bırakma"nın küçük oyuncusu Yiğit Kaan Yazıcı'nın sosyal medyadaki umre paylaşımı büyük ilgi gördü.
Son olarak "Elimi Bırakma" dizisinde rol alan küçük oyuncu Yiğit Kaan Yazıcı umreye gitti. Yazıcı'nın sosyal medya hesabından, "Rabbim herkese nasip etsin çok güzel bir duygu" ve "Tüm insanlık için dua ettim, sevgi ve barış diledim" notlarıyla paylaştığı gönderileri çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
- Küçük Oyuncunun Umre Paylaşımına Yoğun İlgi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
Bora Füzesi, Umre, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selin Ciğerci, "18'liklere taş çıkartırım" diyerek mayolu fotoğrafını paylaştı "Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi Oyuncu Gürgen Öz, Şeyma Subaşı'nı tiye aldı Camide futbol oynayan çocuklara, sosyal medyada tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 02:05:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Küçük Oyuncunun Umre Paylaşımına Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]