- Küçük Oyuncunun Umre Paylaşımına Yoğun İlgi
59 dakika önce
- Küçük oyuncunun Umre paylaşımına yoğun ilgiMEKKE - Ekranların sevilen dizisi "Elimi Bırakma"nın küçük oyuncusu Yiğit Kaan Yazıcı'nın sosyal medyadaki umre paylaşımı büyük ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
- Küçük oyuncunun Umre
paylaşımına yoğun ilgi
MEKKE - Ekranların sevilen dizisi "Elimi Bırakma"nın küçük oyuncusu Yiğit Kaan Yazıcı'nın sosyal medyadaki umre paylaşımı büyük ilgi gördü.
Son olarak "Elimi Bırakma" dizisinde rol alan küçük oyuncu Yiğit Kaan Yazıcı umreye gitti. Yazıcı'nın sosyal medya hesabından, "Rabbim herkese nasip etsin çok güzel bir duygu" ve "Tüm insanlık için dua ettim, sevgi ve barış diledim" notlarıyla paylaştığı gönderileri çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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