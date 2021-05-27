Küçük Özge, protezini çıkarıp denizde kulaç attı - Son Dakika

ANTALYA'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babası Ali İhsan Yıldırım'ın (43) yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım (7), protezi çıkarıp denizde kulaç attı. Cankurtaranlık eğitimi alan babası tarafından yüzme dersi verilen Özge, "Yürümektense yüzmeyi daha çok seviyorum" dedi.

Kepez ilçesinde oturan Ali İhsan ve İlknur Yıldırım (39) çiftinin 'Özge' adını verdikleri çocukları, 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 6.5 aylık dünyaya geldi. Prematüre bebek, yeterli kuvöz olmadığı için özel hastaneye sevk edildi. Bu hastanede bebeğe iğne yapmak amacıyla sol dizinin altına kateter takıldı. Bu işlemden sonra kuvözde kalırken sol bacağında morarma görülen ve kangren teşhisiyle tekrar doğduğu hastaneye yönlendirilen minik Özge'nin 13 günlükken sol bacağı diz altından kesildi.