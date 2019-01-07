Son Dakika Haberleri: Küçük Prens" TRT Radyo'da Yarın Dinleyiciyle Buluşacak - İstanbul

Küçük Prens" TRT Radyo'da Yarın Dinleyiciyle Buluşacak - İstanbul

34 dakika önce

Dünya edebiyatının sevilen hikaye kitabı "Küçük Prens", radyoya uyarlandı.

Küçük Prens
Dünya edebiyatının sevilen hikaye kitabı "Küçük Prens", radyoya uyarlandı.

TRT İstanbul Radyosu, radyo oyunları geleneğini bu kez Antoine de Saint- Exupery'nin kaleme aldığı "Küçük Prens" ile sürdürüyor.

"Arkası Yarın" kuşağı için 7 bölüm halinde hazırlanan "Küçük Prens" oyunu, ilk bölümüyle yarın TRT Radyo 1'de yayınlanmaya başlayacak.

Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk'un yapımcılığını üstlendiği projenin yönetimini Uğur Arslanoğlu gerçekleştirdi.

Efektörlüğünü ise Ersin Temelli'nin yaptığı proje, Nejat Çetinok'un çeviri ve uyarlaması ile kayda alındı.

Oyunda "Küçük Prens" karakterini Oya Küçümen canlandırıyor. Oyundaki diğer karakterleri seslendiren kadroda ise Ali Rıza Kubilay, Oya Ayşegül Prosçiler, Emrah Eren, Şerif Bozkurt ve Tuğba Malik yer alıyor.

"Küçük Prens" oyunu, 8 ve 14 Ocak tarihleri arasında TRT Radyo 1 frekanslarında saat 09.40'ta dinleyiciyle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:01 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan En Yüksek Payı İstanbul Aldı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak

Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Tartışmalarına Noktayı Koydu THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:35:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Prens" TRT Radyo'da Yarın Dinleyiciyle Buluşacak - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]