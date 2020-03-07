Küçük Purya'nın, Avrupa'dan tek beklentisi sıcak bir ev - Son Dakika
Son Dakika Güncel Küçük Purya'nın, Avrupa'dan tek beklentisi sıcak bir ev - Son Dakika

Küçük Purya'nın, Avrupa'dan tek beklentisi sıcak bir ev

6 saat önce

Yunanistan'a geçme umuduyla Edirne'ye gelen ve 3 gündür soğukta ailesiyle birlikte çadırda kalan 8 yaşındaki Purya'nın tek isteği Avrupa'ya geçebilmek ve orada sıcak bir eve sahip olmak.

Küçük Purya'nın, Avrupa'dan tek beklentisi sıcak bir ev, System.String[]

Yunanistan'a geçme umuduyla Edirne'ye gelen ve 3 gündür soğukta ailesiyle birlikte çadırda kalan 8 yaşındaki Purya'nın tek isteği Avrupa'ya geçebilmek ve orada sıcak bir eve sahip olmak.


Türkiye'nin bir çok noktasından Avrupa ülkelerine geçmek için Edirne'ye göçmenler geldi. Bunlardan biri de yine iki yıl önce Afganistan'dan gelen küçük Purya ve ailesi. 8 yaşındaki Purya, Avrupa'ya kapıların açılacağı haberini aldıktan sonra ailesiyle birlikte yaşadığı şehirden yola çıkarak Edirne'ye geldi. 5 gündür Edirne'de bulunan Purya ve ailesi kurdukları derme çatma çadırda 14 kişi kalıyor. Gündüzleri 3 kardeşi ile oyun oynayan Purya akşamları ise soğuktan korunabilmek için ise babasının yaktığı ateşin başından ayrılmıyor. Küçük çocuğun tek hayali ise Avrupa'ya geçebilmek ve orada sıcak bir eve ve yemeğe sahip olabilmek. Büyüdüğünde ise futbolcu olabilmek. - İSTANBUL

Afganistan, Yunanistan, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:34 Kaynak: İHA
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