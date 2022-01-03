KÜÇÜK RABİA PROTEZ EL İSTİYOR - Son Dakika

Mehmet Şancı çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü Rabia Şancı'nın (11) doğuştan el ve ayak parmakları yok. Zorluklara rağmen hayata sarılıp, avukat olma hayali kuran Rabia, hayallerine kavuşmak için protez el istiyor. Rabia Şancı, "Ellerim sorunlu ama inşallah bu engeli aşarım" dedi.

Kale Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan el ile ayak parmakları olmayan Rabia Şancı, birçok işini yardım almadan kendisi yapabiliyor. 2 kolu ile kalem tutup yazı yazan Rabia, aynı zamanda okuma azmiyle ailesini de gururlandırıyor. Cumhuriyet Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Rabia, genellikle evde vakit geçiriyor fakat asla boş durmuyor. Sürekli yazı yazan, resim çizen ve kitap okuyan Rabia'nın en büyük hayali ise üniversiteyi bitirip, avukat olmak.

Yaşamının kolaylaşması için protez ele ihtiyaç duyan Rabia Şancı, "Okulda arkadaşlarım ile iyi bir şekilde vakit geçiriyorum. Derslerime çok çalışıyorum. Hayalim avukat olmak. İnşallah okuyup, avukatlık mesleğini elime alırım. Ellerim sorunlu ama inşallah bu engeli aşarım. Kendim için daha iyi protez el istiyorum" diye konuştu.

'HER ZAMAN ARKASINDAYIZ'

Kızı Rabia'nın çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve kendilerini gururlandırdığını söyleyen Mehmet Şancı da "Aile olarak her zaman Rabia'nın arkasındayız. Rabia, başarılı bir öğrenci. Bütün öğretmenler, mahalle sakinleri, arkadaşları, Rabia'dan çok memnunlar. Rabia'nın geleceği için iyi umutlar bekliyoruz ve inşallah iyi bir yere varacaktır. Rabia eğitim-öğretimine çok düşkün olduğu için sürekli ders çalışıyor. Rabia umarım çok sevdiği avukatlık mesleğini yapar" dedi.

'MESLEĞİNE KAVUŞMASI İÇİN ELLERİ OLMALI'

Rabia için protez çağrısında bulunan Kale Mahallesi'nin muhtarı Murat Aydın ise "Rabia kızımız, özel bir kız. Mahalle halkı olarak çok istediği iyi bir protez ele kavuşması için dua ediyoruz. Hayali olan avukatlık mesleğine kavuşması için Rabia'nın elleri olmalı. İnşallah devletimiz ya da hayırsever vatandaşların yardımı ile ihtiyaç duyulan protez el Rabia'ya verilir" diye konuştu.