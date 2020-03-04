Küçük raketler profesyonelleri aratmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Küçük raketler profesyonelleri aratmadı - Son Dakika Spor

Küçük raketler profesyonelleri aratmadı

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 9 Yaş Osmangazi Kış Kupası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Küçük raketler profesyonelleri aratmadı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 9 Yaş Osmangazi Kış Kupası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.


Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 9 Yaş Osmangazi Kış Kupası, 22 Şubat'ta yapılan grup eleme karşılaşmalarıyla başladı. 17 kulüpten toplam 180 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada gruplarında başarı elde eden iki sporcu bir üst tura yükselmeye hak kazandı. Profesyonel tenis karşılaşmalarını aratmayacak güzellikte geçen turnuvanın finalinde, kızlarda Cemre Erkin birincilik, İnci Arı ikincilik, Kayra Akça ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Erkeklerde de Kerem Bozkurt birinci, Beyazıt Cözdemir ikinci ve Bulut Kayakent de üçüncü oldu.


Madalya sevinci yaşayan başarılı raketler, verdiği desteklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu
İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet Meclis'teki yumruklu kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:00:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük raketler profesyonelleri aratmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]