Küçük Recep kansere yenik düştü

Erdem ve Hanife Örs çiftinin 15 yıl süren tüt bebek tedavisi sonrasında dünyaya gelen oğlu 2.5 yaşındaki Recep böbrek üstü kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'de 1.5 yıldır böbrek üstü kanseri ile savaşarak yaşam mücadelesi veren 2.5 yaşındaki Recep Safa Örs, hayatını kaybetti.

Kayseri'de yaşayan Erdem ve Hanife Örs çiftinin evlendikten 15 yıl sonra tüp bebek tedavisi ile Recep Safa ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. 2 buçuk yaşında olan Recep Safa, böbrek üstü kanserine yakalandı. 1 buçuk yıldır Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi'nde tedavi olan Recep Safa'nın hastalığı tekrar nüksetti. Tedavisi için gerekli olan ve Amerika'dan getirilmesi istenen 'Dinutuximab Beta' isimli ilacı araştıran aile, ilacın kutusunun 10 bin euro olması nedeniyle çaresiz kaldı. İlaçtan 15 kutu kullanması gereken Recep Safa için baba Erdem Örs, valilik ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri alarak yardım kampanyası başlattı.

Recep için tüm Kayseri harekete geçti ve istenilen 10 kutu ilaç ABD'den getirildi. Ancak 10 kutu ilaçtan 7'si Recep için kullanılırken, minik çocuğun bedeni ilaçlara daha fazla tepki vermedi.



RECEP'İN AİLESİ KALAN 3 KUTU İLACI BAĞIŞLADI

Recep için bir aylık maaşını bağışlayan MHP milletvekili Baki Ersoy acı haberi şu sözlerle verdi: "Bir süredir tedavisine devam edilen, bizlerinde sosyal medyadan duyurduğu ve yardım kampanyası başlattığımız canımız, yavrumuz Recep Sefa'yı bugün kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Bu kampanya sürecinde bizlerin yanında olan ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. İhtiyaç olan ilaçtan 10 kutu almıştık ve minik yavrumuz için 7 kutusu kullanılmış. Maalesef küçük bedeni ilaçlara tepki vermedi. Ailesi geride kalan 3 kutu ilacı diğer çocuklara umut ışığı olsun diye Erciyes Üniversitesi Hemotoloji ve Onkoloji servisine bağışladı. Allah herkesten razı olsun... Başımız sağolsun."

Recep Safa Örs'ün cenazesi dün Mimarsinan Kasabası Merkez caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.