Son Dakika Haberleri: Küçük ressamlar Kocasinan Akademi'de yetişiyor
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Küçük ressamlar Kocasinan Akademi'de yetişiyor

28 dakika önce

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi, geleceğin ressamlarını yetiştiriyor.

Küçük ressamlar Kocasinan Akademi'de yetişiyor, System.String[]
Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi, geleceğin ressamlarını yetiştiriyor.
Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akademi tarafından açılan resim kursunda öğrenciler, yaz tatillerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor.
Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi resim eğitmeni Zeynep Dağaçar, kursta çocuklarla kara kalem çalışmaları yaptıklarını belirtti.
İlk olarak kara kalem tekniği, kara kalem ışık ve ton geçişleri ile ışık ve gölge tekniğini kullanarak objelerin birbir çizilmesini öğrettiklerini aktaran Dağaçlar, ilerleyen zamanda çocukların daha iyi çizim yapabilecek seviyeye gelebileceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel
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