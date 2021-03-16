Küçük ressamlar yarışıyor

Çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla 40 yıldır aralıksız düzenlenen yarışma, Türkiye'nin yanı sına K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan'daki 6 - 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklara açık. Yarışmanın bu yılki ana teması 'doğa ve insan'olarak belirlendi.

Yarışmaya katılan tüm eserler, Prof. Dr. Mümtaz Sağlam başkanlığında Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara'nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Çağdaş Ertuna, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Sonuçlar ise Mayıs ayında yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda açıklanacak.