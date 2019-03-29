Küçük Sahne Tiyatrosu Atatürk İlkokulu'nda Yaşayacak

Küçük Sahne Tiyatrosu Atatürk İlkokulu'nda yaşayacakERZURUM - İstanbul'un en eski Devlet Tiyatrolarından olan Küçük Sahne Tiyatrosu müzeye dönüştürüldü.

Küçük Sahne Tiyatrosu Atatürk İlkokulu'nda yaşayacak



ERZURUM - İstanbul'un en eski Devlet Tiyatrolarından olan Küçük Sahne Tiyatrosu müzeye dönüştürüldü. Tiyatronun koltukları ve levhası Oltu Atatürk İlkokulu tiyatro salonunda kullanılmaya başlandı.

Küçük Sahne Tiyatrosunun ismi Atatürk İlkokulu'nda yaşamaya devam edecek. Atatürk İlkokulu Müdürü İhsan Koçak, "Bugün burada güzel bir gün yaşıyoruz. Okulumuza yakışır bir tiyatro salonuna kavuşmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bize tiyatro salonunun yapımında destek olan İstanbul Oltulular Derneğine Matezon ekibine üyelerine bilhassa sorumlusu Nüket Solmaz hanımefendiye, İstanbul Oltulular Derneği Başkanı Musa Dündar'a ve bize sonsuz destek veren hemşerilerimize ve gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

İstanbul Oltulular Derneği Başkanı Musa Dündar'da, "Yönetim kurulu üyeleri ve Matematik Öğretmeni Nüket Solmaz, geçen yıl Oltu ziyaretlerinde Atatürk İlkokulunun bir salonunun olmadığını gördüler. Hemen girişimler bulunarak İstanbul Küçük Sahne Tiyatro salonundaki koltukları Oltu'ya gönderdiler." diye konuştu.

Tiyatro salonunun açılışında Atatürk Üniversitesi Oltu Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri "Geçmişten Geleceğe Oltu" isimli oyunu sahneledi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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