Son Dakika Haberleri: Küçük Sahne Tiyatrosu Atatürk İlkokulunda Yaşayacak

Küçük Sahne Tiyatrosu Atatürk İlkokulunda Yaşayacak

1 saat önce

İstanbul'un en eski Devlet Tiyatrolarından olan Küçük Sahne Tiyatrosu Müzeye dönüştürüldü.

Küçük Sahne Tiyatrosu Atatürk İlkokulunda Yaşayacak, System.String[]
İstanbul'un en eski Devlet Tiyatrolarından olan Küçük Sahne Tiyatrosu Müzeye dönüştürüldü. Tiyatronun koltukları ve levhası Oltu Atatürk İlkokulu tiyatro salonunda kullanılmaya başlandı.

Küçük Sahne Tiyatrosunun ismi Atatürk İlkokulunda yaşamaya devam edecek. Atatürk İlkokulu Müdürü İhsan Koçak, "Bugün burada güzel bir gün yaşıyoruz. Okulumuza yakışır bir tiyatro salonuna kavuşmanın onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bize tiyatro salonunun yapımında destek olan İstanbul Oltulular Derneğine Matezon ekibine üyelerine bilhassa sorumlusu Nüket Solmaz hanımefendiye, İstanbul Oltulular Derneği Başkanı Musa Dündar'a ve bize sonsuz destek veren hemşerilerimize ve gönüldaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

İstanbul Oltulular Derneği Başkanı Musa Dündar'da, "Yönetim kurulu üyeleri ve Matematik Öğretmeni Nüket Solmaz, geçen yıl Oltu ziyaretlerinde Atatürk İlkokulunun bir salonunun olmadığını gördüler. Hemen girişimler bulunarak İstanbul Küçük Sahne Tiyatro salonundaki koltukları Oltu'ya gönderdiler." diye konuştu.

Tiyatro salonunun açılışında Atatürk Üniversitesi Oltu Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri "Geçmişten Geleceğe Oltu" isimli oyunu sahneledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:25 Kaynak: İHA

İhsan Koçak, Oltu, İstanbul, Güncel
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