Küçük Şampiyondan Örnek Davranış

Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde yaşayan trap Türkiye
şampiyonluğu dahil birçok başarısı olan 12 yaşındaki Ege
Keten, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.
Keten, babası ve yaşadığı köyün muhtarını da harekete geçirerek temin ettiği bayat ekmek ve yemleri, Yelek, Savcılıbüyükoba
, Savcılıbağbaşı köylerinin dağlık alanlarına bıraktı.
Ege Keten, AA muhabirine, yaban hayvanlarının soğukta aç kalmasının kendisini üzdüğünü belirterek köy muhtarıyla temasa geçtiğini söyledi.
Köy muhtarı Üçler
Yiğit'e sosyal medya üzerinden mesaj attığını dile getiren Keten, "Yaban
hayvanlarına yardım etmek istedim. Bu konuda da köy muhtarımıza mesaj attım. Doğaya çıkacağımı ve köy muhtarlığı adına 50 bayat etmek istediğimi söyledim. Muhtarımız da 200 ekmek getirerek teslim etti. Babam da değirmenden 1 torba yem aldı. Yiyecekleri, babamla beraber Yelek, Savcılıbüyükoba, Savcılıbağbaşı köylerinin dağlık alanlarına bıraktık." dedi.
Avcılık yapan babasının yanında yetişen 12 yaşındaki küçük avcı Ege Keten'in Türkiye şampiyonluğu dışında bir tasnif dışı rekoru, 17 madalyası ve 6 kupası bulunuyor.