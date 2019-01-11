Son Dakika Haberleri: Küçük Şampiyondan Örnek Davranış

Küçük Şampiyondan Örnek Davranış

47 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan trap Türkiye şampiyonluğu dahil birçok başarısı olan 12 yaşındaki Ege Keten, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Küçük Şampiyondan Örnek Davranış, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan trap Türkiye şampiyonluğu dahil birçok başarısı olan 12 yaşındaki Ege Keten, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Keten, babası ve yaşadığı köyün muhtarını da harekete geçirerek temin ettiği bayat ekmek ve yemleri, Yelek, Savcılıbüyükoba, Savcılıbağbaşı köylerinin dağlık alanlarına bıraktı.

Ege Keten, AA muhabirine, yaban hayvanlarının soğukta aç kalmasının kendisini üzdüğünü belirterek köy muhtarıyla temasa geçtiğini söyledi.

Köy muhtarı Üçler Yiğit'e sosyal medya üzerinden mesaj attığını dile getiren Keten, "Yaban hayvanlarına yardım etmek istedim. Bu konuda da köy muhtarımıza mesaj attım. Doğaya çıkacağımı ve köy muhtarlığı adına 50 bayat etmek istediğimi söyledim. Muhtarımız da 200 ekmek getirerek teslim etti. Babam da değirmenden 1 torba yem aldı. Yiyecekleri, babamla beraber Yelek, Savcılıbüyükoba, Savcılıbağbaşı köylerinin dağlık alanlarına bıraktık." dedi.

Avcılık yapan babasının yanında yetişen 12 yaşındaki küçük avcı Ege Keten'in Türkiye şampiyonluğu dışında bir tasnif dışı rekoru, 17 madalyası ve 6 kupası bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:18 Kaynak: AA

Kaman, Kırşehir, Yaban, Ege, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek

CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:05:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Şampiyondan Örnek Davranış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]