Son Dakika Haberleri: Küçük Sanayi Sitesi Esnafından Kan Bağışı

Küçük Sanayi Sitesi Esnafından Kan Bağışı

1 saat önce

Bilecik'te faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi yönetimi ve esnafı kan bağışında bulundular.

Küçük Sanayi Sitesi Esnafından Kan Bağışı, System.String[]
Bilecik'te faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi yönetimi ve esnafı kan bağışında bulundular.

Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi ve Bilecik Küçük Sanayi Sitesi yönetim tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kan ver hayat kurtar" kampanyası kapsamında kan bağışı yapıldı. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesindeki sanayiye gelen Kızıl Mobil Kan Bağış aracında yaklaşık 40 kişi kan bağışında bulundu. Yapılan bağış sonrası Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi yetkilileri Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ergül, Küçük Sanayi Sitesi Müdürü Gürsel Pakel, yönetimine ve sanayi esnafına teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:46 Kaynak: İHA

Kızılay, Bilecik, Yaşam
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