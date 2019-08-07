Son Dakika Haberleri: Küçük Sanayi Sitesi esnafından Kaymakam Arıcan'a ziyaret
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Küçük Sanayi Sitesi esnafından Kaymakam Arıcan'a ziyaret

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Faik Arıcan'ı makamında ziyaret etti.

Küçük Sanayi Sitesi esnafından Kaymakam Arıcan'a ziyaret, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri ve Yönetim Kurulu üyeleri Kaymakam Faik Arıcan'ı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Seçilen Halil Geleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hem tanışmak hem de sanayi esnafının sorun ve taleplerini iletmek üzere Cizre Kaymakamı Faik Arıcan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Faik Arıcan, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Halil Geleri'ye ve Yönetim Kurulu üyelerinde görevlerinde başarılar diledi.

Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Geleri ise, projeleri hakkında Kaymakam Arıcan'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Küçük Sanayi Sitesi yönetimi tarafından Kaymakam Faik Arıcan'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir plaket takdim edildi. - ŞIRNAK
Faik Arıcan, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:00 Kaynak: İHA
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