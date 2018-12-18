Son Dakika Haberleri: Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi'ne Başlanacak

Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi'ne Başlanacak

19 dakika önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi'ne başlanacağını bildirdi.

Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi'ne Başlanacak, System.String[]
AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi'ne başlanacağını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal kalkınma, çevre ve altyapı olarak entegre edilecek proje dahilinde Kahta Küçük Sanayi Sitesi'nde kanalizasyon işinin yapılacağını belirtti.

Küçük Sanayi Sitesi'nden çıkan atıklardan vatandaşların etkilenmemesi ve sitede çalışan vatandaşlar için daha temiz ve yaşanılabilir bir ortam oluşturmasıyla yapılacak kanalizasyon işinin yaklaşık bir yıl sürmesinin hedeflendiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında tarımsal ürünlerin endüstriyel ürün haline gelmesi, altyapı çalışmalarının yapılacağı alanda çevre temizliğinin sağlanması ve korunması, toplamda 77 bin 680 dekarlık tarımsal alanların zarar görmesinin engellenmesi, çevrede bulunan meyve ağaçlarının zarar görmemesi de bu proje kapsamında sağlanacaktır.
Bu önemli projenin ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Aydın, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının da destekleyeceği projeye ayrılan tahmini bütçe miktarının 321 bin lira olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:13 Kaynak: AA

Milletvekili, Adıyaman, Kahta, Güncel
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