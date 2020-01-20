Küçük Sanayide spor tesisi temel atma töreni yapıldı - Son Dakika
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Küçük Sanayide spor tesisi temel atma töreni yapıldı

6 saat önce

Balıkesir Küçüksan İşletme Kooperatifine ait Küçüksan Spor Tesisi Temel atma töreni yapıldı.

Küçük Sanayide spor tesisi temel atma töreni yapıldı, System.String[]

Balıkesir Küçüksan İşletme Kooperatifine ait Küçüksan Spor Tesisi Temel atma töreni yapıldı.


Küçük Sanayi İşletme Kooperatifine ait spor tesislerinin açılış töreninde konuşma yapan Kooperatif Başkanı Ahmet Sakbaş, Küçüksan Spor Tesisi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Tesisin bir ihtiyaç olduğunu, böyle bir projenin sanayi sitesine kazandırılmasından dolayı duyduğu heyecanı paylaştı, Sakbaş, "Balıkesir halkımıza ve site esnafımıza hizmet verecek 2 adet 27x47 ebatlarında kapalı halı saha, 1 kafeterya, 1 Go-kart alanı, egzersiz amaçlı spor aletlerinin yeraldığı tesisimizin temelini atmak için buradayız. Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in destekleri ile hükumetimizin yatırımlar için ayırdığı bütçeden de bir pay alarak yeri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Balıkesir halkımızın, gençlerimizin, amatör spor kulüplerinin ve site esnafımızın aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri, sağlıklı ortamda spor yapmalarına olanak tanımak amacı ile bugün temelini attığımız bu tesisin hepimize hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyorum" şeklinde konuştu.


Törene Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediye Başkan Fikrettin Kocaman, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı M.Baki Yarımdağ, site ortakları, esnaf ve çalışanlar katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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