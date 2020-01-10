Küçük Sedanur'u öldüren iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Küçük Sedanur'u öldüren iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak katlettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 sanıktan ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanığın beraatine karar verildi.

Küçük Sedanur'u öldüren iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak katlettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 sanıktan ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanığın beraatine karar verildi.

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Ertan Bozkurt (37), Ahmet Bilen (34) ve Himmet U. (47) tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile bağlandı.


Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliyelerini istedi.


Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davayı takip eden Hukuk Müşaviri Avukat Neslihan Ete de sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Bozkurt ve Bilen'i "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İki sanığa "cinsel istismar" suçundan 30'ar yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9'ar yıl hapis cezası verildi.

Sanık Himmet U. ise beraatine karar verilerek tahliye edildi.

Olay


Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu. Olayla ilgili küçük kızla aynı köyde oturan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet U. tutuklanmıştı. Küçük Sedanur'u alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddia edilen şüpheliler hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davanın güvenlik gerekçesiyle Yozgat Adliyesinde görülmesi kararlaştırılmıştı.

Küçük Sedanur, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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