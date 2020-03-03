Küçük Sedil, Ege Denizi'nde yaşadıkları korku dolu anları unutmadı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi'ne açıldıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca botları batırılmak istenirken sopayla darbedilen baba ve kızı, yaşadıkları korku dolu dakikaları unutamıyor.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Ege Denizi'ne açıldıklarında dün, bulundukları bot batırılmak istenen ve sopayla darbedilen Suriyeli Hasan ile 9 yaşındaki kızı Sedil Alahmad'ın Bodrum Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlandı.

Yaşadıkları korku dolu anlar kameraya yansıyan baba ve kızı darp raporu aldı.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Hasan Alahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle üç ay önce Türkiye'ye girdiklerini söyledi.

Suriye'deki savaştan kaçtıklarını, çocuklarının iyi bir yaşam sürmesi için çaba sarf ettiğini anlatan Alahmad, olay günü 35-40 kişinin bulunduğu 6 metrelik botla Yunanistan'a geçmeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Kadınlar ve çocuklara rağmen kötü muamele yaptılar"

Alahmad, denizde iki Yunan Sahil Güvenlik botuyla karşılaştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Botlardan bize 'Yunanistan'a giriş yapamazsınız, Türkiye'ye geri dönün, biz ülkeyi girişe kapattık.' dediler. Biz geçiş mücadelemize devam ettik ancak büyük botla bize dalga yapmaya başladılar. Bizi öldürmek istediler. Ateş etmeye başladılar. Daha sonra kadınlar ve çocukların ağladığını görmelerine rağmen kötü muamele yaptılar. Botumuzu ters döndürmeye çalıştılar. Teknedeki motoru sopayla indirmek istediler. Boyun kısmıma vurdular. Kızım beni kurtarmak isteyince ona da vurdular. Kızıma vurduklarını görünce kendimi çok kötü hissettim. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya getirildik. Biz Avrupa'ya gidene kadar umuda yolculuğumuzu sürdüreceğiz."

Küçük Sedil çocukluğunu yaşamak istiyor

9 yaşındaki Sedil Alahmad ise yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu, çok korktuğunu dile getirdi.

Ailesiyle huzurlu bir yaşam aradıklarını, çocukluğunu yaşamak istediğini vurgulayan Alahmad, Yunan güvenlik güçlerinin kendilerine hiç merhamet göstermediğini söyledi.

Babasına ve çocuk olmasına rağmen kendisine vurduklarını anlatan Alahmad, "Çok korktum ama Allah'a çok şükür Türk Sahil Güvenlik oradaydı ve bizi kurtardı. Suriye'de büyük bir savaş yaşadık. Sopayla vurduklarında canım çok acıdı ama biz tekrar denemeye devam edeceğiz. Türkiye'de beni tedavi ettiler, yemek getirdiler, çocuklara da süt verdiler. Bütün sıkıntılarımızda yanımızda oldular. Türkiye'ye bize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.