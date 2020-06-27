"Küçük sevimli misafirleri" evinin penceresinde ağırlıyor - Son Dakika

"Küçük sevimli misafirleri" evinin penceresinde ağırlıyor

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan Mehmet Kaş'ın, sık sık evinin penceresine gelen sincaplarla kurduğu dostluğu ilgi çekiyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan Mehmet Kaş'ın, sık sık evinin penceresine gelen sincaplarla kurduğu dostluğu ilgi çekiyor.

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Emekli olduktan sonra eşiyle ilçeye bağlı Uzbanlar köyü Demirciler Mahallesi'nde yaşamaya karar veren Kaş, köyde çiftçilik yapmaya başladı.

Köyünde sebze ve meyve yetiştiren Kaş'ın hayatı, geçen yıl evini ziyaret etmeye başlayan sincaplarla renklendi.

Sık sık evinin penceresine gelen ve beslemeye başladığı sincaplarla arasında özel bir bağ oluşan Kaş, minik misafirlerini artık ailesinin üyesi olarak görüyor.

Kaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyünde doğayla iç içe güzel bir emeklilik hayatı geçirdiğini söyledi.

Bir yıl önce pencerenin önünde çay içerken sürprizle karşılaştığını belirten Kaş, "Bir gün pencerenin önünde çay içerken bir sincap geldi. Pencerenin dışında geziyordu. Ona bakayım diye ayağa kalktığımda beni görüp kaçtı. Aç olabilir diye pencerenin dış tarafına ekmek bıraktım. Biraz sonra tekrar gelip ekmekleri yedi." dedi.

- "Erkeğe 'Sultan Süleyman', dişiye de 'Hürrem' ismini verdim"

O günden sonra her gün pencerenin önüne ekmek bırakmaya başladığını dile getiren Kaş, "Bir süre sonra başka bir sincap da gelip ekmekleri yemeye başladı. Biri dişi, diğeri de erkek olduğu için erkeğe 'Sultan Süleyman', dişiye de 'Hürrem' ismini verdim." ifadesini kullandı.

Kışın şehir merkezindeki oğlunun yanında kaldığını anlatan Kaş, şöyle devam etti:

"Sultan Süleyman ve Hürrem, bizim evin çatısında yaşıyordu. Seslerden bunu anlıyorduk. Kışın köy soğuk oluyor diye oğlumun yanına gittik. Yazın geldiğimizde 2 yavruları olduğunu gördük. Onları da torun gibi gördük. İsim koyalım dedik. Onlara da 'Ramazan' ve 'Şaban' ismini verdik."

Kaş, sincapları çok sevdiğini vurgulayarak, "Çok sevimli hayvanlar, çok güzeller. Evde yemek yerken, çay içerken pencerenin önünde attığımız cevizleri, ekmekleri yemelerini izliyorum. Her gün sabah, öğle, akşam düzenli olarak gelirler. Onları seyrederken o kadar güzel zaman geçiyor ki anlatamam. Onları beslemek çok güzel oluyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle torunlarının uzun süre ziyaretine gelemediğine işaret eden Kaş, bu süreçte sincapları izleyerek kendini avuttuğunu kaydetti.

Sultan Süleyman, Mehmet Kaş, Kastamonu, Daday, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:17 Kaynak: AA

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