Son Dakika Haberleri: Küçük Şeyler Anaokulu'na MASKİ'den Su Tasarrufu Eğitimi

Küçük Şeyler Anaokulu'na MASKİ'den Su Tasarrufu Eğitimi

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Su Tasarrufu Eğitim Projesi kapsamında Küçük Şeyler Anaokulu'nda seminer düzenleyerek miniklere bilinçli su kullanımını anlattı.

Küçük Şeyler Anaokulu'na MASKİ'den Su Tasarrufu Eğitimi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, suyun önemini vurgulamak ve tasarruf yollarını anlatmak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine yarıyıl tatilinde de ara vermiyor. Bu kapsamda son olarak, Yunusemre 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Küçük Şeyler Anaokulu ziyaret edildi. Eğlenceli içerikler ve çizgi filmler eşliğinde gerçekleştirilen sunumun ardından miniklere tasarrufu öğütleyen hediyeler verildi. Eğitime öğrenci velisi ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Kerem Çetin, Manisa Küçük Şeyler Anaokulu kurucusu Neslihan Alkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje gelecek adına önem taşıyor

Manisa Küçük Şeyler Anaokulu kurucusu Neslihan Alkan, "MASKİ tarafından verilen eğitim, bütün çocuklarımız için çok kıymetli olmakla birlikte, özellikle okul öncesi yaş grubumuz için daha da büyük bir öneme sahip. Onlara tasarruf bilincini kazandırmak ve bunu davranışa dönüştürerek suyumuza sahip çıkmalarını sağlamak gerçekten de gelecek adına çok önemli. Çocuklarımızın bilinçaltlarına bu yaşlarda kodlanan şeyler, onların bütün bir hayatları boyunca kalıcı oluyor. Bu anlamda sundukları katkıdan ötürü MASKİ'ye ve projeye emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:37 Kaynak: Bültenler

Yunusemre, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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