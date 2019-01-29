Küçük Şeyler Anaokulu'na MASKİ'den Su Tasarrufu Eğitimi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, suyun önemini vurgulamak ve tasarruf yollarını anlatmak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine yarıyıl tatilinde de ara vermiyor. Bu kapsamda son olarak, Yunusemre 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Küçük Şeyler Anaokulu ziyaret edildi. Eğlenceli içerikler ve çizgi filmler eşliğinde gerçekleştirilen sunumun ardından miniklere tasarrufu öğütleyen hediyeler verildi. Eğitime öğrenci velisi ve Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Kerem Çetin, Manisa Küçük Şeyler Anaokulu kurucusu Neslihan Alkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje gelecek adına önem taşıyor

Manisa Küçük Şeyler Anaokulu kurucusu Neslihan Alkan, "MASKİ tarafından verilen eğitim, bütün çocuklarımız için çok kıymetli olmakla birlikte, özellikle okul öncesi yaş grubumuz için daha da büyük bir öneme sahip. Onlara tasarruf bilincini kazandırmak ve bunu davranışa dönüştürerek suyumuza sahip çıkmalarını sağlamak gerçekten de gelecek adına çok önemli. Çocuklarımızın bilinçaltlarına bu yaşlarda kodlanan şeyler, onların bütün bir hayatları boyunca kalıcı oluyor. Bu anlamda sundukları katkıdan ötürü MASKİ'ye ve projeye emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.