Son Dakika Haberleri: Küçük Şeyler Filmi
Son Dakika Sinema Küçük Şeyler Filmi

Küçük Şeyler Filmi

28 dakika önce

Küçük Şeyler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Küçük Şeyler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Onur ve Bahar beyaz yaka olarak tabir edilen plaza çalışanı bir çifttir. Çiftin yaşadığı kavgalar, bedensel ve ruhsal değişimlere odaklanılan filmin yönetmen koltuğunda “Babamın Kanatları” filmiyle tanınan Kıvanç Sezer oturuyor.

Yönetmen: Kıvanç Sezer

Senaryo: Kıvanç Sezer

Oyuncular: Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Tuğçe Altuğ, Nihal G. Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel, Kubilay Tunçer, Nezaket Erden, Jaki Baruh, Barış Gönenen, Kürşat Karaman, Serhan Süsler, Nihan Aypolat

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Küçük Şeyler

Yapımcı Firma: Asteros Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 29.11.2019


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Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:58 Kaynak: InterSinema.com
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