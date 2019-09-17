Küçük şirketler veri sızıntısıyla karşı karşıya
17 dakika önce
Kaspersky, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesindeki küçük şirketlerin yaklaşık yüzde 46'sının bu yıl veri sızıntılarıyla karşılaştığını ifade etti.
Kaspersky, META ( Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesindeki küçük şirketlerin yaklaşık yüzde 46'sının bu yıl veri sızıntılarıyla karşılaştığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:05
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