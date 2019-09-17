Son Dakika Haberleri: Küçük şirketler veri sızıntısıyla karşı karşıya
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Küçük şirketler veri sızıntısıyla karşı karşıya

17 dakika önce

Kaspersky, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesindeki küçük şirketlerin yaklaşık yüzde 46'sının bu yıl veri sızıntılarıyla karşılaştığını ifade etti.

Küçük şirketler veri sızıntısıyla karşı karşıya, System.String[]

Kaspersky, META ( Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesindeki küçük şirketlerin yaklaşık yüzde 46'sının bu yıl veri sızıntılarıyla karşılaştığını ifade etti.

Orta Doğu, Kaspersky, Türkiye, Afrika, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:05 
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