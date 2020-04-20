Küçük Talya hemşire annesine bir ay sonra kavuştu - Son Dakika

Adana'da 4 yaşındaki Talya Dinler, korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki görevi yüzünden göremediği hemşire annesine 1 ay sonra kavuştu. Çiçekle karşıladığı annesine sarılıp hasret gideren küçük kız, ayrılık vakti gelince gözyaşlarına boğuldu.



Yeni tip korona virüsün Türkiye'yi etkisi altına almaya başlaması ve 11 Mart tarihinde ilk vakanın çıkmasıyla birlikte 12 yıldır hemşirelik yapan ve Yüreğir Devlet Hastanesinde görev alan Şirin Dinler, korona virüs hastalarının tedavisinde görev aldı. Talha (7) ile Talya (4) isimli iki çocuğunu kocasıyla birlikte Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ailesinin yanına gönderen Dinler, o günden sonra da çocuklarını bir daha görmedi. Hemşire Şirin Dinler, bir aydan fazla sürede çocuklarını çok özlediği için izin alıp onların yanına gitmek istedi. Dinler, gerekli izinleri aldıktan sonra korona virüs testi yaptırıp çok özlediği çocuklarının yanına gitti. 4 yaşındaki Talya, annesinin geleceğini öğrenince çiçekler toplayıp onu beklemeye başladı. Annesinin geldiğini gören Talya ona sarılıp, "Bak anne sana çiçek topladım" diyerek elindeki çiçekleri verdi. 7 yaşındaki Talha da annesine sarıldı. Uzun uzun çocuklarına sarılarak hasret gideren ve onlarla akşama kadar oyun oynayan Dinler, bir gün sonra nöbeti olduğu için Adana'ya dönmek üzere ayrılırken Talya'nın annesine sarılarak "gitme" diye gözyaşlarına boğulması herkesi duygulandırdı. Uzun süre annesine sarılıp ağlayan Talya'yı annesi, "Gitmek zorundayım hastalar var" diye ikna etmeye çalıştı. Ancak Talya bir türlü ikna olmayınca dayısı tarafından annesinin yanından alındı. Çok duygulanan ve ağlamamak için kendini zor tutan anne Şirin Dinler otomobiline binip evden ayrılırken, Talya dayısının kucağında ağlamaya devam etti.



"Evinizden çıkmayın Türkiye, çünkü biz annemizi göremiyoruz"



Hemşire Şirin Dinler, "Buradan halkıma sesleniyorum, şu bir aylık süreçte ben evlatlarımı hiç göremedim. Lütfen duyarlı olalım evden dışarı çıkmayalım" dedi.



Talya ise, "Biz dışarı çıkmıyoruz, çünkü korona virüs var. Dedem ve nenem de dışarıya çıkmasın, yoksa bize de bulaştırırlar hasta oluruz. Annemi çok özledim. Hastalar çok olduğu için bizim yanımıza gelemiyor. Arkadaşlar dışarıda kalmayın, korona virüs olmayın" diye konuştu



Annesi hastanede çalıştığı için dedelerinin yanına gelmek zorunda kaldığını anlatan Talha ise, "Bizi buraya getirdiniz, çünkü annem hastanede çalışıyor. Annem eve geldiğinde bize dokunup hasta etmemek için burada kalıyoruz. Evinizden çıkmayın Türkiye, çünkü biz annemizi göremiyoruz" dedi. - ADANA