Küçük Talya hemşire annesine bir ay sonra kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Küçük Talya hemşire annesine bir ay sonra kavuştu - Son Dakika

Küçük Talya hemşire annesine bir ay sonra kavuştu

7 saat önce

Adana'da 4 yaşındaki Talya Dinler, korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki görevi yüzünden göremediği hemşire annesine 1 ay sonra kavuştu.

Küçük Talya hemşire annesine bir ay sonra kavuştu, System.String[]

Adana'da 4 yaşındaki Talya Dinler, korona virüs hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki görevi yüzünden göremediği hemşire annesine 1 ay sonra kavuştu. Çiçekle karşıladığı annesine sarılıp hasret gideren küçük kız, ayrılık vakti gelince gözyaşlarına boğuldu.


Yeni tip korona virüsün Türkiye'yi etkisi altına almaya başlaması ve 11 Mart tarihinde ilk vakanın çıkmasıyla birlikte 12 yıldır hemşirelik yapan ve Yüreğir Devlet Hastanesinde görev alan Şirin Dinler, korona virüs hastalarının tedavisinde görev aldı. Talha (7) ile Talya (4) isimli iki çocuğunu kocasıyla birlikte Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki ailesinin yanına gönderen Dinler, o günden sonra da çocuklarını bir daha görmedi. Hemşire Şirin Dinler, bir aydan fazla sürede çocuklarını çok özlediği için izin alıp onların yanına gitmek istedi. Dinler, gerekli izinleri aldıktan sonra korona virüs testi yaptırıp çok özlediği çocuklarının yanına gitti. 4 yaşındaki Talya, annesinin geleceğini öğrenince çiçekler toplayıp onu beklemeye başladı. Annesinin geldiğini gören Talya ona sarılıp, "Bak anne sana çiçek topladım" diyerek elindeki çiçekleri verdi. 7 yaşındaki Talha da annesine sarıldı. Uzun uzun çocuklarına sarılarak hasret gideren ve onlarla akşama kadar oyun oynayan Dinler, bir gün sonra nöbeti olduğu için Adana'ya dönmek üzere ayrılırken Talya'nın annesine sarılarak "gitme" diye gözyaşlarına boğulması herkesi duygulandırdı. Uzun süre annesine sarılıp ağlayan Talya'yı annesi, "Gitmek zorundayım hastalar var" diye ikna etmeye çalıştı. Ancak Talya bir türlü ikna olmayınca dayısı tarafından annesinin yanından alındı. Çok duygulanan ve ağlamamak için kendini zor tutan anne Şirin Dinler otomobiline binip evden ayrılırken, Talya dayısının kucağında ağlamaya devam etti.


"Evinizden çıkmayın Türkiye, çünkü biz annemizi göremiyoruz"


Hemşire Şirin Dinler, "Buradan halkıma sesleniyorum, şu bir aylık süreçte ben evlatlarımı hiç göremedim. Lütfen duyarlı olalım evden dışarı çıkmayalım" dedi.


Talya ise, "Biz dışarı çıkmıyoruz, çünkü korona virüs var. Dedem ve nenem de dışarıya çıkmasın, yoksa bize de bulaştırırlar hasta oluruz. Annemi çok özledim. Hastalar çok olduğu için bizim yanımıza gelemiyor. Arkadaşlar dışarıda kalmayın, korona virüs olmayın" diye konuştu


Annesi hastanede çalıştığı için dedelerinin yanına gelmek zorunda kaldığını anlatan Talha ise, "Bizi buraya getirdiniz, çünkü annem hastanede çalışıyor. Annem eve geldiğinde bize dokunup hasta etmemek için burada kalıyoruz. Evinizden çıkmayın Türkiye, çünkü biz annemizi göremiyoruz" dedi. - ADANA

Türkiye, Hatay, Adana, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:16 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü, hamur açtığı anları paylaştı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın Türkiye'de salgın sürecinde internette en çok ne arandı? İlk sırada EBA TV var Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım         
16:52
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz         
16:45
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi         
16:43
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti         
16:37
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti         
16:25
Benzine 5 kuruş indirim geldi Benzine 5 kuruş indirim geldi         
16:24
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı         
16:22
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor         
16:02
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı         
15:59
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı         
15:56
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti         
15:54
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:48
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi         
15:43
ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü         
15:42
François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı François Kamano: Falette, milli takım kampında bana saldırdı         
15:33
Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar Eva Mendes'ten '50 eyalette cinsel ilişkiye girdim' itirafı! İşte ünlülerin kıyıda köşede yaptığı kaçamaklar         
15:29
Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin         
15:27
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi         
15:26
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek         
15:25
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü         
15:15
Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı         
15:15
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi         
15:10
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti         
14:58
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım         
14:34
Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi Ronaldinho, ev hapsi cezasını çektiği otelden futbol oynamak için oda istedi         
14:28
Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok         
14:27
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar         
14:17
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 17:17:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçük Talya hemşire annesine bir ay sonra kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]