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Küçük Tansiyon Nedir? Küçük Tansiyon Neden Düşer veya Yükselir? Normal Değerleri.. - Son Dakika

Küçük Tansiyon Nedir? Küçük Tansiyon Neden Düşer veya Yükselir? Normal Değerleri..

04.07.2021 21:12
Küçük Tansiyon Nedir? Küçük Tansiyon Neden Düşer veya Yükselir? Normal Değerleri.., System.String[]

Küçük tansiyon, kan akımı olayı bittikten sonra damarda ortaya çıkan durgun basınca verilen addır.

Küçük tansiyon, kan akımı olayı bittikten sonra damarda ortaya çıkan durgun basınca verilen addır.

Küçük Tansiyon Nedir?

Küçük tansiyonun bir diğer adı diyastolik olarak tanımlanır. Tansiyon ölçüldüğü esnada tanımlanmış olan sayının küçük değerde olanına verilen ad olarak da bilinir. Kalbin dinlenme esnasında kanın damar duvarına yaptığı basınç olarak da tanımlanabilir. Kan damarlarında bulunan basınç minimum seviyededir. Bir hipotansiyon hastalığı olan küçük tansiyon, kan basıncının değerinin 90 ila 60 milimetre arasında olması olarak adlandırılan bir değer arasında yer alır.

Düşük tansiyon hastalıkları diğer tansiyon rahatsızlığı olan yüksek tansiyona nazaran daha az riske sahiptir. Eğer bu hastalık zaman geçtikçe ilerleme gösterirse bu durum normal olmayan duruma doğru ilerler. Bazı belirtiler doğrultusunda nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı bilinen bir hastalık olarak kabul edilir.

Küçük Tansiyon Neden Yükselir?

Küçük tansiyon yükselmesinin nedeni henüz net bir sebebe bağlanmamıştır. Bunun sebebi ise günlük hayatta da tansiyonu etkileyen pek çok etken bulunması olarak bilinir. Küçük tansiyonu etkileyen ise herhangi bir hastalığın bulunduğu söylenemez. Tiroid sorunu, uyku apnesi sendromu ya da böbrek hastalığı sebep olabilen hastalıklar olarak bilinir. Bu sebeplerden dolayı meydana gelen küçük tansiyona ise ikinci izole olan diyastolik yüksek tansiyon adı verilir. Küçük tansiyon, böbrek, endokrin ile ilgili sorunlar, aşırı alkol tüketimi, doğum kontrol hapları, uyku apnesi gibi pek çok etkene bağlı olarak yükselebilir.

Küçük Tansiyon Neden Düşer?

Küçük tansiyon düşüklüğünde de yine net bir sebep yoktur. Ancak bazı etkenler vardır ki bu hastalığa sebep olduğu düşünülür. Bu etkenler şu şekilde sıralanabilir:

1- Stres: Aşırı stres halinde olmak küçük tansiyon olmasına sebep olabilmektedir. Stresten uzak durulmalı ve olabildiğince dikkat edilmelidir.

2- Hamilelik: Dolaşım sistemi bu durumda yavaşlama gösterdiği için şişkinlik ya da kabızlık gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kan basıncını da etkilediği bilinen hamilelik, düşük tansiyona sebep olur.

3- Vitamin Eksikliği: Vücuttaki sistemlerin vitamin ile çalıştığı ve eksiksiz bir şekilde olması gerektiği herkes tarafından bilinir. Bu sebepten dolayı gerekli olan vitaminlerin eksiksiz bir şekilde alınması gerekir. Eksikliği yaşandığı takdirde ise küçük tansiyon düşmesi görülebilir.

4- Kalp Rahatsızlıkları: Kalp ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan kişilerde de tansiyon düşmesi görülür.

5- Kullanılan İlaçların Etkisi: Bazı ilaçları etkilerinde küçük tansiyona neden olduğu yazmaktadır. Bu şikayetleri önlemek için ise verilen ilaçların etkilerine dikkatli bir şekilde bakılmalıdır. Bu her ilaçta geçerli değildir ama çoğu ilaç için geçerlidir.

Küçük Tansiyon Normal Değerleri Kaçtır?

Küçük tansiyon değerleri, belli olan bir değerin altına düştüğü zaman sorunları da beraberinde getirir. Özellikle düşük tansiyonun 60 mm altına düşmesi büyük sorunlar teşkil eder. Bu sebepten dolayı bu değer altına düşmemesi, düştüğü zaman da ise acil müdahale yapılması gerekir. Küçük tansiyon normal değerinin ise 70 ila 90 aralığında olması gerekmektedir.

Küçük Tansiyon Nedir? Küçük Tansiyon Neden Düşer veya Yükselir? Normal Değerleri..

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Küçük Tansiyon Nedir? Küçük Tansiyon Neden Düşer veya Yükselir? Normal Değerleri.. - Son Dakika Magazin


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