Son Dakika Haberleri: Küçük tasarımcılar sertifikalarını aldı
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Küçük tasarımcılar sertifikalarını aldı

1 saat önce

Kardeş kent olan Ataşehir ve Almanya'dan Monheim belediyelerinin işbirliğiyle hizmet vermeye başlayan Ataşehir Monheim Tasarım Okulu ilk mezunlarını verdi.

Küçük tasarımcılar sertifikalarını aldı, System.String[]

2018 yılının Aralık ayında Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi'nde faaliyete geçen okulda, 8-14 yaş aralığında çocuklara, günümüz teknolojisine uygun çağdaş bir eğitim sunuluyor.

Türkiye'de bir ilk olan Ataşehir Monheim Tasarım Okulu'nda eğitim alan 180 öğrenci, küçük yaşlarına rağmen yetişkinler gibi tasarlayarak ve üreterek teknoloji kullanmayı başardılar.

Öğrenciler Ataşehir Monheim Tasarım Okulu'nda; 3 boyutlu animasyon, 2 boyutlu animasyon, stop motion, moda üretimi ve moda tasarımı derslerinden 3 gruptan oluşan 8'er kişilik sınıflarda eğitim gördüler.

Öğrencilere katılım sertifikalarını veren Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan, "Değişen yüzyıla ve değişen çağa çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte ayak uydurma hedefiyle hareket ediyoruz. Tasarım odaklı düşünmek çağımızın bir gerekliliği. Almanya'da kardeş belediyemizin okullarını incelerken, çocuklarımızın teknolojik gereklilikleri yakalayabilmeleri için Ataşehir'de de böyle bir tasarım okulu kurma fikrine sahip olduk. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin desteği ve Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann'ın özel gayretleriyle birlikte bu tasarım okulu kuruldu. Bu modellemenin ilk meyvesini de bugün katılım sertifikalarını verdiğimiz öğrencilerimizle yaşıyoruz" dedi.

Öğrencilerin hazırladıkları stop motion ile 3 boyutlu ve 2 boyutlu animasyon gösterileri ailerinden büyük beğeni alırken, sunum sonrası öğrencilere katılım sertifikaları verildi.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:25 Kaynak: Bültenler
Aralık, Almanya, Ataşehir
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