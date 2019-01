Küçük Tasarruflarla da Yatırım Yapabilirsiniz

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, 10-20 TL gibi miktarlarla da yatırım yapılabileceğini belirterek, küçük yatırımcılara önerilerde bulundu.

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, 10-20 TL gibi miktarlarla da yatırım yapılabileceğini belirterek, küçük yatırımcılara önerilerde bulundu. Kahraman, "Çok parayla yatırım yapılabildiği gibi az parayla da yatırım yapılabilir. Örneğin, bankaların birikim hesabı dediğimiz mevduat hesabı açarak da küçük tasarruflarınızı değerlendirebilirsiniz. 5-10 TL gibi küçük tasarruflarınızı hesabınıza ekleyerek, günlük faiz kazanabilir veya aynı şekilde ihtiyaç duyduğunuz sıklıkta hesabınızdan çekim yapabilirsiniz. Bu sayede edinilen getiri, tutara bağlı olarak hem yol parası gibi günlük gereksinimlerimize hem de tasarruf bilinci ve motivasyonunun artmasına destek olacaktır" dedi.



Herkesin para biriktirmek, yatırım yapmak istediğini, ancak genellikle "Para mı var ki biriktirelim?" denilerek yatırım düşüncesinin ertelendiğini ifade eden Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, küçük miktarlarla da yatırım yapılabileceğini, her şeyin başında ihtiyaçlara göre doğru bütçe yapmaktan geçtiğini söyledi. Ülkemizde tercih edilen tasarruf araçları hakkında da bilgi veren Kahraman, "Merkez Bankası verilerine göre; 2018 yılı itibariyle hane halkı tasarruflarında, ağırlıklı pay yüzde 76 ile mevduatlara ait. Mevduatları ise bireysel emeklilik fonları, hisse senetleri ve devlet iç borçlanma senetleri izlemekte. Bir önceki yıla göre hisse senetlerinin payı yaklaşık yüzde 40 düşüş gösterirken devlet iç borçlanma senetlerine olan yönelimde ise artış kaydedilmiş durumda" diye konuştu.



Sorulması gereken soruların "Bütçemizi yönetirken harcamalarımıza gösterdiğimiz dikkatin ne kadarını tasarruflarımıza ayırıyoruz veya yatırım araçları konusunda ne derece bilgi sahibiyiz?" olduğunu belirten . Kahraman, "Halkımızın finansal okur yazarlığı maalesef oldukça düşük. Bilindiği üzere yatırım deyince halkımızın aklına daha ziyade altın, döviz, vadeli mevduat ve hisse senedi gibi klasik yatırım araçları geliyor. Oysa sistemde küçük birikimlerimizi değerlendirebileceğimiz farklı risk ve vade opsiyonları sunan yatırım araçları da mevcut" ifadelerini kullandı.



Birikim hesabı önerisi



Bu doğrultuda belki de en klasik tercihin TL ya da döviz cinsiden açılabilen vade sonunda tasarruf sahibine faiz getirisi sağlayan vadeli mevduat olduğunu dile getiren Kahraman, "Bir başka mevduat türü ise 7 gün ile 1 yıl arasında yatırımcıya bölünmüş sürelerde getiri sağlayan kırık vadeli mevduat. Aynı şekilde, kıymetli evrak dediğimiz hazine bonosu, devlet tahvili ve repo da yatırımcıya faiz getirisi sağlar. Aslında fazla bilinmeyen ama tıpkı altın ve dövizde olduğu gibi birikimlere farklı tutarlarda eklemeler veya kısmi satış imkanı sağlayan yatırım fonları da bir diğer tercih olabilir. Örneğin likit fonlar, içeriğinde yoğunlukla repo bulunan araçlardır ve getirisi nispeten olarak düşük olsa da yatırımcısına anında alım-satım imkanı sağlar. Diyelim 50 TL nakde ihtiyacınız var, anında fonunuzdan satış yapabilir veya o tutarda yeni fonu portföyünüze ekleyebilirsiniz. Likit fon hesabı yerine, bankaların 'birikim hesabı' dediğimiz mevduat hesabı açarak da küçük tasarruflarınızı değerlendirebilirsiniz. Hesap açmak için alt limit gerektirmeyen birikim hesapları vasıtasıyla 5-10 TL gibi küçük tasarruflarınızı hesabınıza ekleyerek, günlük faiz kazanabilir veya aynı şekilde ihtiyaç duyduğunuz kadar ve sıklıkta hesabınızdan çekim yapabilirsiniz. Bu sayede edinilen getiri, tutara bağlı olarak hem yol parası gibi günlük gereksinimlerimize hem de tasarruf bilinci ve motivasyonunun artmasına destek olacaktır" diyerek önerilerde bulundu.



Altın mevduat hesabı



Halkımızın her daim güvenli bir liman olarak gördüğü bir diğer yatırım aracının altın olduğunu kaydeden Kahraman şöyle konuştu:



"Malum geçen yıl altın, rekor yükselişlere imza attı. Altını ise fiziki tutmak yerine bankalara altın mevduat hesabı açarak değerlendirmek gerekiyor. Böylece hem altının değişen getirisinden hem de faiz getirisinden faydalanabilirsiniz. Her ne kadar zaman zaman kurlarda yüksek oynaklıklar görülse de döviz de geleneksel diyebileceğimiz yatırım araçlarından. Gerek altın gerekse döviz cinsi yatırımlarımızı yastık altı yerine finansal sisteme kanalize etmek, güven ve daha fazla getiri sağlamasının yanında sistemde fon artışı sağlayarak ekonomik büyümeye de katkıda bulunacaktır."



Getirisi kadar riski de yüksek yatırım araçlarından olan hisse senetlerine yatırımın ise en azından temel düzeyde de olsa şirket ve sektör takibi ile piyasa analizi yapabilecek kadar bir bilgi gerektirdiğini kaydeden Kahraman, "Borsada yaşanan kayıpların birçoğunda ise hırs ve gerçekçi olmayan kar beklentisi gibi unsurlar da etkili. Yine de belirli bir borsa/hisse senedi analiz bilgisine sahip değilseniz, diğer yatırım araçlarına yönelmeniz daha doğru olacaktır" diyerek yatırımcıları uyardı.



Kahraman, tüm bu yatırım işlemlerini şube yerine ATM, internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da telefon bankacılığı gibi bankaların alternatif dağıtım kanallarını kullanarak yapmanın hem işlem maliyetlerinin düşük olmasını hem de zaman tasarrufu sağlayacağını da sözlerine ekledi. - İZMİR

