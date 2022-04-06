Küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor

06.04.2022 10:44

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan karidesle gülüyor.

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçılarının yüzü, ağlarına takılan karidesle gülüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçıların karides mesaisi devam ediyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yüzünün karidesle güldüğünü söyledi.

Av yasağına kadar karides avlamaya devam edeceklerini belirten Pehlivanoğlu, "Bu aralar en çok karides var. Onun yanı sıra mezgit ve tekir çıkıyor. Balıkçılar ekmek parasını çıkartıyor." dedi.

15 Nisan'dan sonra büyük balıkçı tekneleri için av yasağının başlayacağını anımsatan Pehlivanoğlu, "12 metrenin altında olan tekneler faaliyetlerine devam edecek. Onlara da palamut, karides, kalkan gibi balıkların avcılığı yasak olacak. İstavrit, çinekop, tekir, menekşe balığı avlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de küçük tekne balıkçılarının karides avlamaya devam ettiğini belirterek, "15 Nisan'a kadar balıkçılar ne kadar karides tutarsa 'bereket versin' diyecek. Yasağın ardından farklı balıklar avlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karides Tekirdağ'da tezgahlarda 80 liradan alıcı buluyor.

YORUMLAR
500
İSTANBUL ? ESENYURT'TA HIRSIZLAR İZ BIRAKMAMAK İÇİN ELLERİNE ÇORAP GİYDİ İSTANBUL ? ESENYURT'TA HIRSIZLAR İZ BIRAKMAMAK İÇİN ELLERİNE ÇORAP GİYDİ Arçelik'te Özkan Çimen Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı Arçelik'te Özkan Çimen Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı

Tekirdağ, Nisan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Haftalar sonra ilk gülümseme: Ece Erken eşinin ölümünden sonraki o ilk anı paylaştı
10:41 Gelecek Partisi'nden ayrılanlar yeni parti kuruyor! Adı bile belli: Politik Merkez Partisi
10:34 Herkes "asgari ücret artırılmalı" derken, tarihçi İlber Ortaylı'dan enteresan bir öneri geldi: İstanbul'da yasaklansın!
10:29 Buça'daki katliamın sorumlusu Yarbay Omurbekov, işgale katılmadan önce kilisede kutsanmış
10:29 Jel böcek ilacını yiyen 3 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı
10:27 Kadirov'un kuvvetleri TikTok videosu çektiği esnada saldırıya uğradı
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:53:04. #1.11#
SON DAKİKA: Küçük tekne balıkçıları kıyıya karidesle dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement