Küçük teknelerle avlanan balıklar tezgahları süslüyor - Son Dakika

Küçük teknelerle avlanan balıklar tezgahları süslüyor

Marmara Denizi'nin önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak tekneleriyle balık avını sürdürüyor.

Marmara Denizi'nin önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak tekneleriyle balık avını sürdürüyor.

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Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için 15 Nisan'da av yasağının başlamasının ardından Karamürsel'deki balık ihtiyacı küçük teknelerle karşılanıyor.

Gece ve gündüz denize açılan küçük tekne balıkçılarının avladığı hamsi, istavrit, mezgit ve çinekop tezgahlarda satışa sunuluyor.

"Vatandaşlarımız güvenle tezgahlardaki balıkları alıp tüketebilir'

Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdoğan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trol ve gırgır ağlarıyla avlanan tekneler için av yasağının 15 Nisan'da başladığını anımsattı.

Küçük tekne balıkçılarının ise avlanmaya devam ettiğini belirten Aksoy, "Balıkçılar, tezgahlara taze balık yetiştirmek için gece yarısı mesailerine başlıyor. Vatandaşlarımız av yasağı olduğu için balıkların buzhanelerden alındığını, taze olmadığını düşünüyor. Bu yanlıştır. Tezgahlarda her zaman taze balık var. Vatandaşlarımız güvenle tezgahlardaki balıkları alıp tüketebilir." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Şahin Ersan da her gün avlanan balıkları, taze olarak tezgahlarda satışa sunduklarını dile getirerek, "Küçük tekne balıkçıları avlanmaya devam ediyor. Şimdi istavrit, hamsi, mezgit ve kefal, çıkıyor. Balıklarımız günlük ve taze. 12 metreye kadar olan tekneler denize ağ atmaya devam ediyor. Olta balıkçılarımız da bunlara destek veriyor." diye konuştu.

Balıkçı Refik Kara ise küçük teknelerin geçen senenin aynı dönemine göre çok daha fazla balık getirdiğini söyledi.

Marmara Denizi, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçük teknelerle avlanan balıklar tezgahları süslüyor - Son Dakika

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